Robinhood kiest Morpho als partner voor zijn nieuwe Earn-product

PARIJS & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Morpho, het open, op blockchain gebaseerde kredietnetwerk, kondigt vandaag aan dat het Robinhoods nieuwe Earn-product gaat ondersteunen. Miljoenen in aanmerking komende gebruikers van Robinhood hebben nu meer mogelijkheden om rechtstreeks in de Robinhood-app rendement op de blockchain te behalen via een wallet onder eigen beheer. Het product wordt de komende weken stapsgewijs uitgerold onder het Amerikaanse klantenbestand van Robinhood.

Het Robinhood Earn-product is bedoeld om een voor risico gecorrigeerd rendement te bieden op ongebruikte saldi met behulp van USDG, een aan de dollar gekoppelde stablecoin.

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