Robinhood choisit Morpho pour alimenter son nouveau produit Earn

PARIS et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Morpho, le réseau de crédit ouvert basé sur la blockchain, a annoncé aujourd’hui qu’il allait prendre en charge le nouveau produit Earn de Robinhood, offrant ainsi aux millions d’utilisateurs éligibles de Robinhood davantage d’options pour générer des rendements sur la blockchain via un portefeuille en auto-garde, directement depuis l’application Robinhood. Le produit sera progressivement déployé auprès de la clientèle américaine de Robinhood au cours des prochaines semaines.

Le produit Earn de Robinhood vise à offrir un rendement ajusté au risque sur les soldes inactifs grâce à l’USDG, une cryptomonnaie stable indexée sur le dollar. Morpho sert de réseau de crédit sous-jacent, Steakhouse Financial gère l’infrastructure de stockage sécurisée qui soutient le produit, et Robinhood Chain agit en tant que couche de règlement. Le produit est proposé via une expérience fluide au sein de l’application Robinhood.

Morpho fonctionne comme un réseau ouvert sur la blockchain. Prêteurs et emprunteurs se font concurrence en temps réel, ce qui contribue à créer des marchés plus efficaces et permet de proposer aux utilisateurs des produits financiers offrant de meilleurs taux et conditions.

L’USDG fourni via Robinhood Earn est déposé dans un coffre-fort Morpho et réparti sur les marchés Morpho. Les emprunteurs fournissent des garanties provenant de protocoles tels que Spark, Ethena et Maple afin d’emprunter de l’USDG, le rendement étant généré par les intérêts qu’ils versent.

« Robinhood est la plateforme qui a rendu l’investissement accessible à toute une génération, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour faire profiter leur large clientèle des avantages de la finance sur la blockchain », déclare Paul Frambot, cofondateur de Morpho. « La technologie de la finance décentralisée fonctionne mieux en tant qu’infrastructure, permettant aux marques et aux institutions de proposer des produits plus ouverts, plus transparents et plus compétitifs que ceux reposant sur les structures financières traditionnelles. »

Grâce à cette intégration, Morpho fait désormais office d’infrastructure de crédit centrale pour certaines des plateformes financières grand public les plus utilisées aux États-Unis. Ce lancement marque une nouvelle étape importante pour Morpho dans sa volonté de démocratiser la finance sur la blockchain auprès des utilisateurs grand public.

Robinhood est l’une des plateformes d’investissement grand public les plus reconnues aux États-Unis et connaît une expansion internationale.

« Nous pensons que tout le monde devrait avoir accès aux outils financiers les plus efficaces et les plus innovants qui soient », déclare Gaëtan Thabot, directeur des partenariats chez Robinhood Crypto. « En tirant parti du réseau de crédit ouvert de Morpho, en association avec l’USDG et la Robinhood Chain, nous offrons à nos utilisateurs éligibles la possibilité d’accéder en toute transparence aux avantages concurrentiels de la finance décentralisée. Nous sommes ravis d’offrir à nos utilisateurs éligibles un moyen simple et fiable de faire fructifier leurs actifs numériques. »

Cette annonce fait suite à la récente levée de fonds de 175 millions de dollars réalisée par Morpho, dans le cadre de laquelle l’un des objectifs déclarés de l’entreprise était d’accélérer les partenariats avec des marques et des institutions de premier plan. Cette levée de fonds a été co-dirigée par Paradigm, a16z crypto et Ribbit, avec la participation d’Apollo Funds, de Circle Ventures, de VanEck et d’autres investisseurs stratégiques, portant le montant total des fonds levés à plus de 250 millions de dollars.

À propos de Morpho

Morpho est un réseau de prêt sur la blockchain, avec plus de 11 milliards de dollars de dépôts, qui met en relation prêteurs et emprunteurs afin de leur offrir les meilleures opportunités à l’échelle mondiale. Son infrastructure modulaire et ouverte permet aux sociétés de technologie financière, aux portefeuilles numériques, aux plateformes d’échange et aux institutions d’intégrer des produits de crédit configurables directement dans leurs plateformes, tout en conservant un contrôle total sur l’expérience utilisateur. Des acteurs de premier plan tels que Coinbase, Bitwise Asset Management et la Société Générale s’appuient déjà sur Morpho pour déployer des produits de crédit sur la blockchain sécurisés et évolutifs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Morpho.org.

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