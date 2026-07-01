-

Robinhood sceglie Morpho per gestire il nuovo prodotto Earn

Morpho ora gestisce l'infrastruttura alla base di alcune delle piattaforme di finanza al dettaglio più ampiamente utilizzate negli Stati Uniti, offrendo a milioni di clienti un maggiore numero di opzioni per ottenere rendimenti on-chain tramite le app che già utilizzano.

PARIGI e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Morpho, la rete di credito aperta basata su blockchain, oggi ha annunciato che gestirà il nuovo prodotto Earn di Robinhood, che consente a milioni di utenti idonei di Robinhood ulteriori opzioni per ottenere rendimenti on-chain tramite un portafoglio in custodia autonoma, direttamente nell'app Robinhood. Il prodotto verrà introdotto progressivamente alla clientela statunitense di Robinhood nelle prossime settimane.

Il prodotto Robinhood Earn mira a fornire un rendimento adeguato al rischio su saldi inattivi utilizzando USDG, una stablecoin ancorata al dollaro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media
Vested
morpho@fullyvested.com

Industry:

Morpho

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)

Contacts

Contatti per i media
Vested
morpho@fullyvested.com

Back to Newsroom