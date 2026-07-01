Robinhood sceglie Morpho per gestire il nuovo prodotto Earn

PARIGI e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Morpho, la rete di credito aperta basata su blockchain, oggi ha annunciato che gestirà il nuovo prodotto Earn di Robinhood, che consente a milioni di utenti idonei di Robinhood ulteriori opzioni per ottenere rendimenti on-chain tramite un portafoglio in custodia autonoma, direttamente nell'app Robinhood. Il prodotto verrà introdotto progressivamente alla clientela statunitense di Robinhood nelle prossime settimane.

Il prodotto Robinhood Earn mira a fornire un rendimento adeguato al rischio su saldi inattivi utilizzando USDG, una stablecoin ancorata al dollaro.

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