Access Advance und Alibaba melden erweiterte Teilnahme von Alibaba am VDP-Pool

BOSTON & HANGZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC und die Alibaba Group gaben heute bekannt, dass Alibaba dem Access Advance Video Distribution Patent Pool (VDP-Pool) als Lizenznehmer beigetreten ist und eine Lizenz für die umfassende Abdeckung von HEVC-, VVC-, VP9- und AV1-Codec-Technologien des Pools erworben hat. Diese Meldung markiert einen Meilenstein in der mehrjährigen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen, die das VVC Advance Patent Pool umspannt, an dem Alibaba sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer teilnimmt, und das VDP-Pool, dem Alibaba im Jahr 2025 als Lizenzgeber beigetreten ist. Die Alibaba-Tochter Youku, eine der führenden Streaming-Plattformen Chinas, trat dem VDP-Pool ebenfalls im Jahr 2025 als Lizenznehmerin bei.

Alibaba betreibt eines der weltweit vielseitigsten Video-Ökosysteme, das eine breite Vielfalt an videobasierten Dienstleistungen in den Bereichen E-Kommerz, Unterhaltung und digitale Medien umspannt. Da Video jetzt eine der wichtigsten Methoden ist, wie Konsumenten einkaufen, miteinander kommunizieren und auf Unterhaltung zugreifen, spiegelt der Videobetrieb von Alibaba genau die Art des komplexen Geschäftsmodells wider, für die der VDP-Pool entwickelt wurde.

„Wenn ein Unternehmen seine Innovationskraft zu den Videocodec-Standards beiträgt, seine Patente zu einem Pool hinzufügt, eine Lizenz erwirbt und die Beziehung dann auf mehrere Programme erweitert, so zeigt sich darin sein Engagement innerhalb des Lizenzumfeldes, das Innovation und Übernahme der besten Technologie vorantreibt. Alibaba hat am Aufbau dieses Ökosystems partnerschaftlich mitgewirkt und die heutige Meldung ist ein bedeutsamer Schritt“, erklärte Peter Moller, CEO von Access Advance. „Die Einzellizenzstruktur des VDP-Pools deckt wesentliche Patente über alle vier bedeutenden Videocodecs für eine einzige Lizenzgebühr ab, so dass es nicht länger notwendig ist, mehrere bilaterale Vereinbarungen zu managen, wenn sich Plattformen weiterentwickeln. Die Operationen von Alibaba umspannen eine breite Palette von Aktivitäten, darunter E-Kommerz, Unterhaltung und andere, und der VDP-Pool ist genau auf einen derartigen Umfang und diese große Vielfalt zugeschnitten. Wir freuen uns über Alibabas vollumfängliche Teilnahme an beiden Seiten des Programms.“

„Videotechnologie versetzt Alibaba in die Lage, seine Kunden besser zu bedienen und sich auf sinnvolle Weise über seine Plattformen mit ihnen in Verbindung zu setzen“, so Xiaopeng Ke, Patent Legal Director der Alibaba Group. „Der VDP-Pool bietet einen Lizenzierungsrahmen, der unseres Erachtens die kontinuierliche Weiterentwicklung und die breite Akzeptanz der Videocodec-Standards der nächsten Generation unterstützen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Access Advance und anderen Teilnehmern, um sicherzustellen, dass der Pool den Interessen von Lizenzgebern und Lizenznehmern gerecht wird.“

Weitere Informationen über den VDP-Pool oder die Lizenzierungsprogramme erhalten Sie unter accessadvance.com/licensing-programs/vdp-pool.

Über Alibaba Group

Die Alibaba Group ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen mit Fokus auf KI + Cloud und Konsum. Mit seiner Technologie-Infrastruktur und Marketing-Reichweite hilft das Unternehmen Händlern, Marken, Einzelhändlern und anderen Firmen bei der Nutzer- und Kundenbindung und einem effizienten Geschäftsbetrieb. Die umfangreichen KI-Fähigkeiten und Dienstleistungen von Alibaba werden von Verbrauchern und Unternehmen in Anspruch genommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter alibaba.com.

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl Patentinhabern als auch Patentnutzer einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance managt und verwaltet den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unentbehrlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 5.400 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen, eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat außerdem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun als VCL Advance (Video Codec Licensing) Programm bezeichnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

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