-

Access Advance 与阿里巴巴宣布阿里巴巴进一步扩大参与视频分发专利池

波士顿与杭州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 与阿里巴巴集团今日联合宣布，阿里巴巴已加入 Access Advance 视频分发专利池（VDP专利池）成为被许可方，获得覆盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 视频编解码技术的专利许可。此次宣布标志着双方多年合作迈入新的重要里程碑。双方此前已在 VVC Advance 专利池展开合作，阿里巴巴同时作为许可方和被许可方参与其中；2025 年，阿里巴巴加入 VDP Pool 成为许可方，其旗下优酷作为中国领先的视频流媒体平台之一，也于 2025 年加入 VDP Pool 成为被许可方。

阿里巴巴运营着全球最丰富的视频生态系统之一，视频服务广泛覆盖电子商务、娱乐、数字媒体等多个业务领域。随着视频已成为消费者购物、交流和获取娱乐内容的核心载体，阿里巴巴广泛的视频业务布局，正体现了 VDP Pool 所面向服务的复杂商业模式。

Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示："一家企业参与视频编解码标准创新、将其专利加入专利池、取得专利许可，并进一步将合作拓展至多个许可项目，这充分体现了其对推动创新和促进先进技术广泛应用的专利许可生态体系的积极参与。阿里巴巴一直是这一生态体系的重要合作伙伴，今天的宣布具有重要意义。VDP专利池通过单一许可结构，以统一的许可费费率覆盖四大主流视频编解码技术（HEVC、VVC、VP9 和 AV1）的标准必要专利，使企业无需随着平台演进而管理多个双边许可协议。阿里巴巴的业务覆盖范围广，横跨电子商务、娱乐等多个领域，而 VDP专利池正是为这种规模和多元化需求而打造。我们非常高兴阿里巴巴以许可方与被许可方的双重身份全面参与该项目。"

阿里巴巴集团专利法务总监 柯晓鹏表示："视频技术使阿里巴巴能够更好地服务客户，并跨越我们的平台与客户建立有意义的连接。我们认为，VDP专利池为视频编解码技术许可提供了一个有助于支持下一代视频编解码标准持续发展和广泛应用的框架。我们期待与 Access Advance 及其他参与方继续合作，共同推动专利池更好地服务于许可方与被许可方的共同利益。"

如需了解 VDP专利池的更多信息或咨询专利许可事宜，请访问 Access Advance 官网：accessadvance.com/licensing-programs/vdp-pool

关于阿里巴巴

阿里巴巴集团是一家专注于“AI+云”与消费领域的全球化科技公司。公司提供技术基础设施与营销触达能力，助力商家、品牌、零售商及其他企业与用户和客户建立连接，并实现高效运营。凭借全栈AI能力与服务，阿里巴巴集团为消费者及企业赋能。欲了解更多信息，请访问 alibaba.com。

关于 Access Advance LLC

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 管理HEVC Advance专利池，用于许可 HEVC/H.265 技术必需的两万九千多项专利；VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术必需的五千四百多项专利。公司的多编解码器桥接协议为参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方提供单一专利费结构。此外，Access Advance 还提供视频分发专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。Access Advance 还收购了 Via LA 的 HEVC/VVC专利池管理机构，现名为 VCL Advance（视频编解码器许可）计划。有关更多信息，请访问：www.accessadvance.com

Contacts

媒体联系人：
Meredith Hollander
战略传播总监
Access Advance LLC
电子邮件：press@accessadvance.com
网站：www.accessadvance.com

许可查询：
电子邮件：licensing@accessadvance.com

Industry:

Access Advance LLC

Release Versions
EnglishChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：
Meredith Hollander
战略传播总监
Access Advance LLC
电子邮件：press@accessadvance.com
网站：www.accessadvance.com

许可查询：
电子邮件：licensing@accessadvance.com

More News From Access Advance LLC

Access Advance 欢迎VDP 池新许可方，并发布独立经济分析，确认符合FRAND 原则

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布，Sharp Corporation、CB Cline、SK Planet 和 Telechips,Inc 已作为许可方加入 Access Advance 视频分发专利池（VDP 池），进一步扩展了该专利池的视频编解码器技术专利组合（HEVC、VVC、VP9 和 AV1）。该公告恰逢 Criterion Economics 发布独立经济分析，该独立经济分析确认 VDP 专利池的专利费结构符合公平、合理且无歧视 （FRAND）的原则。 Sharp 是全球消费电子和显示技术领域的领导者，在视频处理和压缩方面为 VDP 专利池带来了数十年的研发成果。CB Cline、SK Planet 和 Telechips,Inc 的加入进一步扩大了专利池的专利覆盖范围。这些新加入的许可方巩固了VDP Pool作为现代视频编解码器技术领先许可计划的地位，为全球消费者的流媒体体验提供支持。 “Sharp、CB Cline、SK Planet 和 Telechips 都为 VDP 专利池做出了很有意...

Access Advance 推迟HEVC Advance 费率上调日期

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 今天宣布，HEVC Advance 的许可方已批准延长新的被许可方享受当前专利费费率和上限的期限。 在 2026 年 6 月 30 日或之前加入 HEVC Advance专利池的被许可方，将适用当前专利费费率，用于未来产生的专利费以及过往销售的专利费的计算。这是对原定于2025年12月31日截止日期之后加入的被许可方适用的25%的费率上调和上限上调的暂时延期。 该延期也适用于多编解码器桥接协议（“MCBA”），该协议为 HEVC Advance 专利池和 VVC Advance 专利池中的被许可方提供了单一的专利费费率结构。在 2026 年 6 月 30 日之前签署 MCBA 的被许可方将受益于与 VVC Advance 计划的专利费上限相匹配的专利费上限。 此次延期是在 Access Advance三个主要专利池在第四季度实现了创纪录增长、所有合规HEVC Advance 被许可方100% 续约、许可方多起诉讼的解决，以及 2025 年 12 月收购 Via LA 的 HEVC/V...

Access Advance 2025年收官季度业绩创历史新高：新增八家主要被许可方，续约率达100%，诉讼案件已解决

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC今日宣布，其第四季度业绩斐然，三大主要专利池均实现增长，新增八家主要被许可方，HEVC Advance 的合规被许可方续签率达到100%，并通过专利池许可解决了多个许可方的法律诉讼。 在三个月内，HEVC Advance专利池新增了 29家被许可方，总数增加了8%。VVC Advance专利池新增8家被许可方，增长了40%，与此同时， Advance VDP专利池则增加了新的许可方和第一家美国本土的被许可方。新加入 Access Advance 项目的被许可方包括：加入HEVC Advance专利池的海信、梅赛德斯-奔驰 、Roku、创维、传音和小米；加入VVC Advance 专利池的OPPO、vivo 和小米，以及加入 VDP专利池的Roku。 本季度，随着海信、Roku 和传音加入了 HEVC Advance专利池，多起由许可方发起的诉讼也通过专利池许可协议得以 解决。Roku还成为视频分发专利池中首家美国被许可方。 此外，所有HEVC Advance的合规被许可方，尽管协议中包...
Back to Newsroom