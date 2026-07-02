Access Advance 与阿里巴巴宣布阿里巴巴进一步扩大参与视频分发专利池

波士顿与杭州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance LLC 与阿里巴巴集团今日联合宣布，阿里巴巴已加入 Access Advance 视频分发专利池（VDP专利池）成为被许可方，获得覆盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 视频编解码技术的专利许可。此次宣布标志着双方多年合作迈入新的重要里程碑。双方此前已在 VVC Advance 专利池展开合作，阿里巴巴同时作为许可方和被许可方参与其中；2025 年，阿里巴巴加入 VDP Pool 成为许可方，其旗下优酷作为中国领先的视频流媒体平台之一，也于 2025 年加入 VDP Pool 成为被许可方。

阿里巴巴运营着全球最丰富的视频生态系统之一，视频服务广泛覆盖电子商务、娱乐、数字媒体等多个业务领域。随着视频已成为消费者购物、交流和获取娱乐内容的核心载体，阿里巴巴广泛的视频业务布局，正体现了 VDP Pool 所面向服务的复杂商业模式。

Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示："一家企业参与视频编解码标准创新、将其专利加入专利池、取得专利许可，并进一步将合作拓展至多个许可项目，这充分体现了其对推动创新和促进先进技术广泛应用的专利许可生态体系的积极参与。阿里巴巴一直是这一生态体系的重要合作伙伴，今天的宣布具有重要意义。VDP专利池通过单一许可结构，以统一的许可费费率覆盖四大主流视频编解码技术（HEVC、VVC、VP9 和 AV1）的标准必要专利，使企业无需随着平台演进而管理多个双边许可协议。阿里巴巴的业务覆盖范围广，横跨电子商务、娱乐等多个领域，而 VDP专利池正是为这种规模和多元化需求而打造。我们非常高兴阿里巴巴以许可方与被许可方的双重身份全面参与该项目。"

阿里巴巴集团专利法务总监 柯晓鹏表示："视频技术使阿里巴巴能够更好地服务客户，并跨越我们的平台与客户建立有意义的连接。我们认为，VDP专利池为视频编解码技术许可提供了一个有助于支持下一代视频编解码标准持续发展和广泛应用的框架。我们期待与 Access Advance 及其他参与方继续合作，共同推动专利池更好地服务于许可方与被许可方的共同利益。"

如需了解 VDP专利池的更多信息或咨询专利许可事宜，请访问 Access Advance 官网：accessadvance.com/licensing-programs/vdp-pool。

关于阿里巴巴

阿里巴巴集团是一家专注于“AI+云”与消费领域的全球化科技公司。公司提供技术基础设施与营销触达能力，助力商家、品牌、零售商及其他企业与用户和客户建立连接，并实现高效运营。凭借全栈AI能力与服务，阿里巴巴集团为消费者及企业赋能。欲了解更多信息，请访问 alibaba.com。

关于 Access Advance LLC

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利权人和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。

Access Advance 管理HEVC Advance专利池，用于许可 HEVC/H.265 技术必需的两万九千多项专利；VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术必需的五千四百多项专利。公司的多编解码器桥接协议为参与 HEVC Advance 和 VVC Advance 池的被许可方提供单一专利费结构。此外，Access Advance 还提供视频分发专利池，这是一个全面的视频流服务许可解决方案，涵盖 HEVC、VVC、VP9 和 AV1 编解码器。Access Advance 还收购了 Via LA 的 HEVC/VVC专利池管理机构，现名为 VCL Advance（视频编解码器许可）计划。有关更多信息，请访问：www.accessadvance.com。