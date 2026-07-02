Access Advance e Alibaba annunciano l’estensione della partecipazione di Alibaba al pool VDP

BOSTON & HANGZHOU, Cina--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC e Alibaba Group oggi hanno annunciato che Alibaba è entrata a far parte del pool di brevetti per la distribuzione di video Access Advance (pool VDP) in qualità di licenziatario, assicurandosi una licenza per la copertura completa offerta dal pool sulle tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. L’annuncio segna una pietra miliare in una collaborazione pluriennale tra le due società che spazia dal pool di brevetti VVC Advance – a cui Alibaba partecipa in qualità sia di concessore di licenza sia di licenziatario – al pool VDP, in cui Alibaba è entrata come concessore di licenza nel 2025. Anche Youku, società controllata di Alibaba e una delle principali piattaforme di streaming in Cina, è entrata a far parte del pool VDP come licenziatario nel 2025.

Alibaba gestisce uno degli ecosistemi video più diversificati al mondo, che comprende un’ampia gamma di servizi basati su video nei settori dell’e-commerce, dell’intrattenimento e dei media digitali. Poiché il video è diventato fondamentale nel modo in cui i consumatori fanno acquisti, comunicano e accedono all’intrattenimento, l’ampiezza delle attività video di Alibaba rispecchia il tipo di complessità del modello di business per il quale il pool VDP è stato progettato.

“Quando un’azienda contribuisce con la propria innovazione agli standard delle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video, aggiunge i propri brevetti a un pool, ottiene una licenza e poi amplia tale rapporto attraverso vari programmi, ciò ne rispecchia il coinvolgimento all’interno dell’ecosistema delle licenze che promuove l’innovazione e l’adozione della migliore tecnologia. Alibaba è stata un partner nella creazione di questo ecosistema e l’annuncio odierno rappresenta un’iniziativa di particolare importanza”, commenta Peter Moller, amministratore delegato Access Advance. “La struttura a licenza singola del pool VDP copre i brevetti essenziali per tutte e quattro le principali tecnologie codec video con un’unica tariffa relativa alle royalty, eliminando la necessità di gestire vari accordi bilaterali man mano che le piattaforme evolvono. Le operazioni di Alibaba spaziano in una vasta gamma di attività – e-commerce, intrattenimento e altro ancora – e il pool VDP è concepito esattamente per questo tipo di scala e diversità. Siamo lieti di avere la loro piena partecipazione su entrambi i lati del programma”.

“La tecnologia video consente ad Alibaba di servire meglio i nostri clienti e di connettersi con loro in modi significativi attraverso le nostre piattaforme”, aggiunge Xiaopeng Ke, Direttore legale brevetti presso Alibaba Group. “Il pool VDP fornisce un quadro di riferimento per la concessione di licenze che riteniamo possa supportare il continuo sviluppo e l’ampia adozione degli standard di codec video di nuova generazione, e guardiamo con fiducia all’opportunità di collaborare con Access Advance e gli altri partecipanti per garantire che il pool soddisfi gli interessi sia dei concessori di licenza sia dei licenziatari”.

Per ulteriori informazioni sul pool VDP o per richieste relative alla concessione di licenze visitare accessadvance.com/licensing-programs/vdp-pool.

Informazioni su Alibaba Group

Alibaba Group è un’impresa tecnologica globale il cui focus è su IA + cloud e sui consumi. Fornisce l’infrastruttura tecnologica e la presenza di marketing necessarie per aiutare commercianti, marchi, retailer e altre aziende a interagire con i propri utenti e clienti e a operare in modo efficiente. Offre a consumatori e imprese funzionalità e servizi IA a integrazione totale. Per ulteriori informazioni visitare alibaba.com.

Informazioni su Access Advance

Access Advance LLC è una società indipendente di amministrazione per concessione di licenze, creata per guidare lo sviluppo, l’amministrazione e la gestione di gruppi di brevetti simili ai fini della concessione all’uso di brevetti essenziali sulle tecnologie di codifica-decodifica (codec) video più importanti. Access Advance fornisce una procedura trasparente ed efficiente per la concessione di licenze sia per i titolari sia per gli operatori che le implementano.

Access Advance gestisce e amministra il pool di brevetti HEVC Advance per la concessione in licenza di oltre 29.000 brevetti essenziali per la tecnologia H.265/HEVC e il pool di brevetti VVC Advance per la concessione in licenza di oltre 5.400 brevetti essenziali per la tecnologia VVC/H.266. L’accordo ponte multicodec siglato da Access Advance offre a licenziatari idonei una singola struttura di tariffe relative a royalty scontate pensata per licenziatari partecipanti a pool sia HEVC Advance sia VVC Advance. Inoltre Access Advance offre il pool di brevetti per la distribuzione, una soluzione completa per concessione di licenze pensata per servizi di streaming video che coprono le tecnologie codec HEVC, VVC, VP9 e AV1. Access Advance ha inoltre acquisito la società di amministrazione del pool di brevetti Via LA HEVC/VVC – ora denominato programma VCL Advance (concessione di licenze per tecnologie codec video). Per ulteriori informazioni visitare www.accessadvance.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.