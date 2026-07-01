CoStar Group investit dans Wikicasa, la marketplace immobilière italienne soutenue par les agents

MILAN--(BUSINESS WIRE)--CoStar Group, Inc. (NASDAQ : CSGP), un leader mondial dans le domaine des marketplaces (places de marché électroniques) immobilières, de l’information, de l’analyse de données et de la technologie des jumeaux numériques en 3D, a annoncé aujourd’hui un investissement dans Wikicasa, la marketplace immobilière italienne soutenue par les agents immobiliers. À l’issue de cette opération, CoStar Group détiendra environ 30 % de Wikicasa. Parmi les actionnaires de Wikicasa figurent les principales agences immobilières italiennes, telles que Tecnocasa Group, Gabetti Group, RE/MAX Italy et Tempocasa.

Wikicasa.it est une plateforme axée sur les agents immobiliers qui réunit les meilleurs professionnels de l’immobilier d’Italie afin d’offrir un marché de haute qualité, riche en données, avec plus de 600 000 annonces, dont plus de 100 000 concernent des biens commerciaux. Elle propose aux consommateurs des annonces immobilières complètes et fournit aux agents des outils modernes d’analyse de données et de veille pour commercialiser les biens et entrer en contact avec les acheteurs, les vendeurs, les propriétaires et les locataires.

CoStar Group exploite certaines des principales marketplaces en ligne mondiales dédiées à l’immobilier résidentiel et commercial, notamment Homes.com et Apartments.com aux États-Unis, Domain en Australie, OnTheMarket au Royaume-Uni, ou encore LoopNet, la marketplace la plus visitée au monde dans le secteur de l’immobilier commercial. Grâce à ces plateformes, CoStar Group a démontré sa capacité à se développer de manière constante, à renforcer la transparence et à améliorer l’efficacité sur les marchés immobiliers du monde entier.

Cet investissement permet de combiner le solide réseau local et l’expertise de Wikicasa à la technologie, à l’envergure et à la portée mondiale de CoStar Group dans le domaine des marketplaces. Dans un premier temps, il permettra d’accroître la visibilité des annonces commerciales de Wikicasa via LoopNet, contribuant ainsi à mettre les biens immobiliers italiens en relation avec un public international plus large. De plus, comme Matterport est déjà utilisé par certaines agences immobilières italiennes, le réseau de Wikicasa devrait accélérer l’adoption des jumeaux numériques en 3D immersifs et des technologies d’intelligence artificielle de Matterport sur les marchés commerciaux et résidentiels en Italie.

« Nous sommes ravis d’avoir conclu cet accord qui nous permet d’investir dans Wikicasa, aux côtés des principaux agents immobiliers italiens. Nous avons été impressionnés par les résultats obtenus par les actionnaires et l’équipe de direction jusqu’à présent, et nous sommes convaincus qu’il existe une opportunité significative de créer de la valeur en apportant notre technologie, notre envergure mondiale et notre engagement constant en faveur de l’innovation au marché immobilier italien », a déclaré Andy Florance, fondateur et PDG de CoStar Group. « LoopNet est le point de départ tout indiqué, car nous savons que les transactions immobilières commerciales dépassent les frontières, et LoopNet rassemble déjà une audience engagée de plus de 13 millions de visiteurs uniques par mois, qui sont à la recherche de leur prochain local partout dans le monde, et qui auront bientôt la possibilité d’étendre cette recherche à l’Italie. L’audience de LoopNet va également s’élargir pour inclure les entreprises italiennes à la recherche de locaux sur leur marché ou à l’étranger. »

« L’investissement de CoStar Group dans Wikicasa marque une étape importante dans notre parcours de croissance. Nous sommes ravis d’associer notre expertise locale et notre réseau d’agents à la technologie, à l’envergure et à la portée mondiale de CoStar Group, afin de créer de nouvelles opportunités pour le marché immobilier italien », a confié pour sa part Pietro Pellizzari, PDG de Wikicasa.

Cet investissement témoigne de l’engagement continu de CoStar Group à étendre son empreinte mondiale et à nouer des partenariats avec des opérateurs locaux de premier plan pour améliorer la transparence, les liquidités et l’efficacité des marchés immobiliers. En associant le solide réseau d’agents et l’expertise locale de Wikicasa à la technologie, à l’envergure et à l’audience internationale de CoStar Group, les deux entreprises sont bien placées pour accélérer la transformation numérique du marché immobilier italien.

À propos de CoStar Group

CoStar Group (NASDAQ : CSGP) est un leader mondial dans les domaines de l’information immobilière commerciale, de l’analyse de données, des marketplaces en ligne et de la technologie des jumeaux numériques en 3D. Fondée en 1986, l’entreprise s’attache à numériser le secteur immobilier mondial afin de permettre à chacun de découvrir les biens, les informations et les opportunités qui amélioreront leurs activités et leur existence.

Parmi les marques principales marques de CoStar Group figurent CoStar, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de données, d’analyses et d’actualités relatives à l’immobilier commercial ; LoopNet, la marketplace la plus visitée du secteur de l’immobilier commercial ; Apartments.com, la principale plateforme de location d’appartements ; Homes.com, la plateforme immobilière résidentielle qui connaît la croissance la plus rapide ; et Domain, l’une des principales plateformes immobilières d’Australie. Les marques de référence du groupe comprennent également Matterport, un chef de file dans le domaine des données spatiales dont la plateforme transforme les bâtiments en données afin de donner à chaque espace davantage de valeur et de le rendre plus accessible ; STR, un leader mondial dans le domaine des données et de l’analyse comparative dans le secteur de l’hôtellerie ; Ten-X, une plateforme en ligne de premier plan dédiée aux enchères et aux offres négociées de biens immobiliers commerciaux ; et OnTheMarket, un portail de premier plan consacré au marché immobilier résidentiel au Royaume-Uni.

Les sites web de CoStar Group, qui ont comptabilisé 131 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne au cours du premier trimestre 2026, sont utilisés par des clients du monde entier. Basé à Arlington, en Virginie, CoStar Group s’engage à transformer le secteur immobilier grâce à des technologies innovantes et à des analyses de marché exhaustives. Nous utilisons périodiquement notre site web d’entreprise pour diffuser des informations importantes concernant la société. Pour plus d’informations, rendez-vous sur CoStarGroup.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act », y compris, mais sans s’y limiter, des déclarations concernant les attentes ou les convictions de CoStar quant à l’avenir, à l’investissement en attente dans Wikicasa, au calendrier prévu pour la concrétisation des avantages de la transaction et aux opportunités futures pour Wikicasa. Ces déclarations sont fondées sur les croyances actuelles et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes susceptibles d’entraîner une différence notable entre ces déclarations et les résultats réels. Les facteurs suivants, entre autres, pourraient être à l’origine d’écarts de ce type ou y contribuer : les risques liés à la capacité de tirer parti des avantages escomptés de la transaction aussi rapidement ou dans la mesure prévue ; l’impact potentiel de l’annonce de la transaction ou de sa conclusion sur les relations commerciales, notamment avec les salariés, les clients, les fournisseurs et les concurrents ; toute conjoncture économique défavorable générale ; ainsi que les coûts, honoraires, frais et charges liés à la transaction. De plus amples informations sur les facteurs potentiels susceptibles d’entraîner une différence notable entre ces déclarations prospectives et les résultats réels comprennent, sans s’y limiter, ceux énoncés dans les documents que CoStar dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), notamment dans le rapport annuel de CoStar sur formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 et dans le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2026, déposés auprès de la SEC, notamment dans les sections « Facteurs de risque » de ces dépôts, ainsi que dans d’autres dépôts de CoStar auprès de la SEC. Ces documents sont disponibles sur le site web de la SEC (www.sec.gov). Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur les informations dont CoStar dispose à la date du présent communiqué et l’entreprise décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives pour refléter de nouvelles informations ou des événements futurs.

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