CoStar Group invierte en Wikicasa, la plataforma inmobiliaria italiana patrocinada por agentes inmobiliarios

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), líder internacional en mercados inmobiliarios en línea, información, análisis y tecnología de gemelos digitales en 3D en los mercados inmobiliarios, ha anunciado hoy una inversión en Wikicasa, el mercado inmobiliario italiano respaldado por agentes inmobiliarios. La operación supondrá que CoStar Group adquiera una participación de aproximadamente el 30 % en Wikicasa. Entre los accionistas de Wikicasa se encuentran las principales agencias inmobiliarias de Italia, como el Grupo Tecnocasa, el Grupo Gabetti, RE/MAX Italia y Tempocasa.

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