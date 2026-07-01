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CoStar Group invierte en Wikicasa, la plataforma inmobiliaria italiana patrocinada por agentes inmobiliarios

La operación supondrá una participación de aproximadamente el 30 % en la empresa y contribuirá a la innovación y la transformación digital del mercado inmobiliario italiano

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--CoStar Group, Inc. (NASDAQ: CSGP), líder internacional en mercados inmobiliarios en línea, información, análisis y tecnología de gemelos digitales en 3D en los mercados inmobiliarios, ha anunciado hoy una inversión en Wikicasa, el mercado inmobiliario italiano respaldado por agentes inmobiliarios. La operación supondrá que CoStar Group adquiera una participación de aproximadamente el 30 % en Wikicasa. Entre los accionistas de Wikicasa se encuentran las principales agencias inmobiliarias de Italia, como el Grupo Tecnocasa, el Grupo Gabetti, RE/MAX Italia y Tempocasa.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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