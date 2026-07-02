BitGo為Robinhood Chain主網提供首日支援

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 數位資產基礎設施公司BitGo Holdings, Inc.(NYSE:BTGO)(「BitGo」)今日宣布，為Robinhood Chain主網提供首日支援，使機構客戶得針對這條專為金融服務及真實世界資產代幣化所設計的Layer 2，使用安全的錢包與託管基礎設施。

透過此次整合，BitGo客戶可在BitGo平台上建立錢包、管理金鑰，並支援Robinhood Chain上的符合資格的ERC-20資產。該整合為交易所、金融科技公司、資產管理機構及其他機構市場參與者，在Robinhood Chain主網啟動之初的活動提供安全基礎。

Robinhood Chain是一個基於Arbitrum技術打造的Ethereum Layer2，專為鏈上金融服務設計，包括代幣化現實世界資產工作流程、24/7區塊鏈市場基礎設施，以及傳統金融與去中心化金融之間的互通性。

BitGo對Robinhood Chain的支援包括：

基於BitGo多重簽章架構所建構的熱錢包與冷錢包支援

透過BitGo平台進行錢包建立與金鑰管理

支援該網路在主網上線時發行的ERC-20資產

支援以原生ETH支付網路活動的交易手續費

BitGo產品管理總監AkshayThakur表示：「Robinhood Chain是為下一波鏈上金融產品而打造：現實世界資產與股票代幣。BitGo在這項整合中投入了大量資源，包括部署智能合約、更新整個平台技術堆疊，以及建立專用節點基礎設施。這正是機構對BitGo所期待的以基礎設施優先的做法。」

Robinhood Crypto合作夥伴關係總監GaëtanThabot表示：「BitGo自上線首日起就為Robinhood Chain帶來機構級錢包與託管基礎設施，支持該網路生態系統的持續發展。Robinhood Chain旨在推動下一代鏈上金融應用的發展，包括代幣化現實世界資產與24/7市場基礎設施。」

BitGo透過BitGo, Inc.及其全球受監管實體提供服務，其中包括BitGo Bank & Trust, National Association，一家受OCC監管的數位資產信託銀行。BitGo平台旨在協助機構在多種區塊鏈網路上，並以安全、合規與營運韌性為核心管理數位資產。

關於BitGo

BitGo(NYSE:BTGO)是一家數位資產基礎設施公司，提供託管、錢包、質押、交易、融資、穩定幣以及結算服務，並以受監管的冷錢包儲存為基礎。自2013年以來，BitGo一直致力於加速金融體系向數位資產經濟轉型。BitGo在全球範圍內營運，並設有多個受監管實體，其中包括BitGo Bank & Trust, National Association，這是由上市公司擁有的首家聯邦特許數位資產信託銀行。目前，BitGo服務數千家機構客戶，包括許多業界頂級品牌、金融機構、交易所與平台，以及全球數百萬投資者。如需更多資訊，請造訪www.bitgo.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述構成聯邦證券法所定義的「前瞻性陳述」。諸如「可能」、「或許」、「將會」、「應當」、「相信」、「預期」、「預計」、「估算」、「繼續」、「預測」、「預報」、「規劃」、「計畫」、「意圖」等字詞或類似表達，或是涉及意圖、信念或目前預測的陳述，都屬於前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性影響，而且其中有許多都難以預測，可能導致實際結果與目前預測及假設大相逕庭，並偏離任何前瞻性陳述所載列或暗示的內容。可能導致實際結果與目前預測產生重大差異的重要因素包括（但不限於）：數位資產的高度波動性；與整合所支援的數位資產及其底層網路變更與升級相關的技術問題；針對本產業及運作的監管審查強度日增；存取由我們本身或為客戶代管的任何數位資產所需的私鑰被盜、遺失或損毀；執行客戶交易或管理我們自身的交易活動時發生錯誤；以及本公司於2026年3月27日向美國證券交易委員會(SEC)遞交的10-K表格年度報告及其隨後向SEC遞交的文件（包括隨後遞交的10-Q表格和8-K表格定期報告）中所討論的其他因素。這類前瞻性陳述的根據是發表陳述時所存在的既定事實與狀況，以及對未來事實與狀況的預測。儘管本公司認為這些前瞻性陳述合理，但特此提醒本新聞稿的讀者切勿過度依賴任何前瞻性陳述。本新聞稿所載資訊僅在新聞稿發表之日有效；除適用證券法可能要求的義務外，本公司沒有任何義務對與本新聞稿中所討論事項相關的任何前瞻性陳述進行更新。

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