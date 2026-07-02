AGC Pharma Chemicals valida instalaciones para servicios de organización de desarrollo y fabricación por contrato a través del programa VERIF.i® de Scientist.com

SAN DIEGO y BARCELONA (España)--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la plataforma de orquestación de I+D con tecnología de IA para el sector de las ciencias biológicas y marketplace digital, y AGC Pharma Chemicals, una organización de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) de ingredientes farmacéuticos activos (API) e ingredientes farmacéuticos activos de alta potencia (HPAPI) de moléculas pequeñas líder a nivel mundial, anunciaron hoy que AGC completó exitosamente una evaluación in situ de sus nuevas instalaciones de Barcelona con el programa de preevaluación de proveedores VERIF.i®.

Las instalaciones de Barcelona, recientemente ampliadas, fortalecen la posición de AGC como líder global en el desarrollo y la comercialización de API y HPAPI de moléculas pequeñas complejas. Diseñadas para tener la máxima flexibilidad, seguridad y eficiencia energética, las instalaciones amplían las capacidades integrales de AGC de la producción a escala de gramos a la producción a escala de toneladas con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.