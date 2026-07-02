Access Advance en Alibaba kondigen aan dat Alibaba zijn deelname aan de VDP-pool uitbreidt

BOSTON & HANGZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--Access Advance LLC en Alibaba Group hebben vandaag bekendgemaakt dat Alibaba zich als licentienemer heeft aangesloten bij de Access Advance Video Distribution Patent Pool (VDP-pool). Het heeft nu een licentie voor de uitgebreide dekking van de pool op het gebied van HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codectechnologieën. De aankondiging markeert een mijlpaal in een meerjarige samenwerking tussen de twee bedrijven. Deze samenwerking omvat zowel de VVC Advance Patent Pool, waar Alibaba deelneemt als licentiegever en licentienemer, als de VDP-pool, waar Alibaba in 2025 als licentiegever is toegetreden. Youku, een dochteronderneming van Alibaba en een van de toonaangevende streamingplatforms in China, maakt sinds 2025 ook als licentienemer deel uit van de VDP-pool.

Alibaba beheert een van ’s werelds meest veelzijdige video-ecosystemen en levert een breed scala aan videodiensten op het gebied van e-commerce, entertainment en digitale media. Video is heel belangrijk geworden voor hoe mensen winkelen, praten en video's kijken. De schaal van Alibaba’s videoactiviteiten illustreert dan ook perfect het type complexe bedrijfsmodellen waarvoor de VDP-pool is ontwikkeld.

"Wanneer een bedrijf innovaties in de standaarden voor videocodec inbrengt, zijn patenten in een pool samenvoegt en licenties afsluit voor verschillende programma's, werkt het actief samen met anderen. Dit soort samenwerking weerspiegelt zijn betrokkenheid bij het licentie-ecosysteem om met nieuwe ideeën te komen en de beste technologie in te zetten. Alibaba is een partner geweest bij het opbouwen van dat ecosysteem. De aankondiging van vandaag is een belangrijke stap," aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. "De structuur met één enkele licentie van de VDP-pool omvat essentiële patenten voor alle vier de belangrijkste videocodecs tegen één royaltytarief. Het is niet meer nodig om meerdere bilaterale overeenkomsten te beheren naarmate platforms zich verder ontwikkelen. De activiteiten van Alibaba bestrijken een breed scala aan sectoren, waaronder e-commerce, entertainment en andere activiteiten. De VDP-pool is precies voor dat soort schaalgrootte en diversiteit opgezet. We zijn verheugd over de volledige deelname van Alibaba aan beide kanten van het programma."

“Dankzij videotechnologie kan Alibaba onze klanten beter van dienst zijn en op een zinvolle manier met hen in contact komen via al onze platforms," aldus Xiaopeng Ke, juridisch directeur patenten bij Alibaba Group. "De VDP-pool biedt een kader voor licentieverlening dat naar onze mening de verdere ontwikkeling en brede acceptatie van videocodecstandaarden van de volgende generatie kan ondersteunen. We kijken ernaar uit om samen te werken met Access Advance en andere deelnemers om ervoor te zorgen dat de pool de belangen van zowel licentiegevers als licentienemers dient."

Ga voor meer informatie over de VDP-pool of voor vragen over licenties naar accessadvance.com/licensing-programs/vdp-pool.

Over Alibaba Group

Alibaba Group is een wereldwijd technologiebedrijf dat zich specialiseert op het gebied van AI + Cloud en de consumentenmarkt. Het levert de technologische infrastructuur en het marketingbereik waarmee handelaren, merken, retailers en andere bedrijven contact kunnen leggen met hun gebruikers en klanten en efficiënt kunnen werken. Met zijn full-stack AI-mogelijkheden en -diensten kunnen consumenten en ondernemingen optimaal hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Ga voor meer informatie naar alibaba.com.

Over Access Advance:

Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële patenten van de belangrijkste op standaarden gebaseerde videocodectechnologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel patenteigenaren als patentuitvoerders.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 29.000 patenten die essentieel zijn voor HEVC/H.265-technologie en de VVC Advance Patent Pool voor het licentiëren van meer dan 5.400 patenten die essentieel zijn voor VVC/H.266-technologie. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentiehouders een enkele kortingsstructuur voor royalty's voor licentiehouders die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pools. Daarnaast biedt Access Advance de Video Distribution Patent Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten die HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs omvat. Access Advance heeft ook de beheerder van de HEVC/VVC-patentpool van Via LA overgenomen, die nu het VCL Advance (Video Codec Licensing) programma heet. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

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