Vercel en Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team kondigen een meerjarig strategisch partnerschap aan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Vandaag maakte Vercel, het agentic infrastructuurbedrijf, een nieuw meerjarig akkoord bekend met het Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team. Te beginnen met de British Grand Prix van 2 tot 5 juli 2026 zal de Vercel branding te zien zijn op de racewagens van Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team wanneer het partnerschap zijn eerste hoofdstuk aanvat. Vanaf 2027 zal het vervolgens aanzienlijk uitbreiden in het hele ecosysteem van het team.

Het partnerschap omvat internationale brandingrechten, exclusieve gastvrijheidsbelevingen, klantbetrokkenheid, contentcreatie en technische samenwerkingen, waaronder plannen om de digitale platformen naar Vercel te laten evolueren.

“Formule 1 is waar elke milliseconde van tel is, elke beslissing van belang is en continue innovatie fundamenteel is voor succes. Vercel deelt die zelfde filosofie,” aldus Richard Sanders, Chief Commercial Officer van Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team. “Het platform van Vercel helpt organisaties over de hele wereld om sneller te bouwen, beter te presteren en met vertrouwen te innoveren. We zijn opgetogen om Vercel bij het Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team te verwelkomen en kijken alvast uit om een partnerschap tot stand te brengen dat zowel op de racebaan als daarbuiten voor waarde zorgt.”

Een partnerschap gebouwd voor de toekomst

Het nieuwe partnerschap brengt twee organisaties samen die erom bekend staan dat zij de grenzen van prestaties in hun respectievelijke sectoren verleggen. Het Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team stelt zich tot doel om prestaties te vinden in elke component, elk proces en elke beslissing. Vercel stelt zich tot doel om wrijving tussen een idee en de werkelijkheid weg te nemen, zodat ontwikkelaars en ondernemingen sterk presterende websites, apps en agents met buitengewone snelheid kunnen bouwen, integreren en leveren.

“Snelheid wint. Dat geldt op de racebaan en dat is het ook op het internet,” verklaart Guillermo Rauch, oprichter en CEO van Vercel. “Mercedes-AMG PETRONAS is een van de snelste teams in wereldsport. We zijn dan ook trots een team te mogen steunen dat onze obsessie voor technische uitmuntendheid en voortdurende optimalisering deelt.”

“Als het snel is, dan is het op Vercel.”

Al meer dan een decennium is Vercel een van de snelste en best presterende manieren om op het internet te verzenden — te beginnen met Next.js, het kader achter miljoenen websites die mensen elke dag gebruiken. Dat platform stuurt nu het tijdperk van agents aan, waar codeeragents naar Vercel ontplooien en ondernemingen hun eigen AI agents erop bouwen en verzenden. Het netwerk dat ooit alleen websitepagina's leverde, verplaatst nu biljoenen AI tokens, op agentic infrastructuur gebouwd voor snelheid op schaal.

Het partnerschap gaat vandaag officieel uit de startblokken en zal innovators uit de wereldwijde technologiegemeenschap bijeen brengen in een programma van klantervaringen, executive bestuursforums, technologie-events, toegang achter de schermen, met plannen voor een platform dat technologie dichter bij fans, klanten, partners en ontwikkelaars over de hele wereld brengt.

Over Vercel

Vercel is het bedrijf gespecialiseerd in agentic infrastructuur. Als het team achter Next.js, AI SDK en v0, is Vercel waar mensen en AI agents samen software bouwen, verzenden en op schaal brengen. Vercel geniet het vertrouwen van OpenAI, Ramp, Supreme en miljoenen ontwikkelaars van over de hele wereld om te verzenden wat er hierna komen zal. Meer informatie: vercel.com.

Over Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Mercedes is ontstaan om te racen - en dat doen we sinds 1901. Vandaag wedijvert het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team op het hoogste niveau van de motorsport: de FIA Wereldkampioenschap Formule 1.

De pioniersingesteldheid van de oprichters van ons bedrijf leeft verder in onze inzet voor innovatie en prestaties. Als ’s werelds originele automobielfabrikant heeft Mercedes-Benz het summum van technologie gedurende meer dan een eeuw bepaald. Tegenwoordig streeft ons F1-team ernaar om het beste te demonstreren van de prestaties van het merk op het wereldpodium.

In de vestigingen van Brackley en Brixworth, UK, werken meer dan 2.000 toegewijde teamleden met één enkele missie voor ogen: het wereldkampioenschap winnen. Van 2014 tot 2021 verzekerden we een recordaantal van acht opeeenvolgende Constructors’ Championships, en we willen uiteraard meer.

Ons traject draait niet enkel om prestaties op de racebaan: we streven er ook naar om een positieve impact op de wereld te maken en toekomstige generaties te inspireren. We zijn trotse ondertekenaars van de Climate Pledge, en zijn koplopers in het uitbouwen van een duurzamere, meer inclusieve sport.

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