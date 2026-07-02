Croma-Pharma gibt die Zulassung von Obagi saypha® ChIQ™ durch die FDA in den Vereinigten Staaten bekannt

LEOBENDORF, Österreich--(BUSINESS WIRE)--Croma-Pharma schließt die erste Hälfte des Jahres 2026 mit einem weiteren wichtigen Meilenstein ab und gibt bekannt, dass die FDA die Zulassung für Obagi saypha® ChIQ™ in den Vereinigten Staaten erteilt hat.

Das injizierbare Hyaluronsäure-Gel Obagi saypha® ChIQ™ ist für die Wangenvergrößerung und die Korrektur von Konturdefiziten im Mittelgesicht bei Erwachsenen ab 21 Jahren zugelassen. ChIQ™ wurde von Croma-Pharma entwickelt und hergestellt und wird in den USA von Obagi Medical, einem Unternehmen der Waldencast-Gruppe, vermarktet. Es folgt auf die Zulassung von Obagi saypha® MagIQ™ im September 2025 und erweitert das Angebot an injizierbaren Lösungen für die Ästhetik von Croma in den Vereinigten Staaten.

Da die Nachfrage nach minimalinvasiven ästhetischen Behandlungen weiter zunimmt, erweitert die Zulassung das Spektrum der Behandlungsmöglichkeiten für medizinisches Fachpersonal und Patienten, die sichere und natürlich wirkende ästhetische Ergebnisse anstreben.

„Mit der Zulassung von ChIQ™ bauen wir die Präsenz unseres saypha®-Portfolios in den Vereinigten Staaten weiter aus“, sagte Andreas Prinz, Chief Executive Officer der Croma-Pharma GmbH. „Als zweites von der FDA zugelassenes Produkt aus unserem Portfolio spiegelt ChIQ™ unser langjähriges Engagement in der ästhetischen medizin wider. Wir stehen für wissenschaftliche Exzellenz, Produktqualität und bedeutende Innovationen.“

Seit fast fünf Jahrzehnten verbindet Croma-Pharma wissenschaftliche Kompetenz mit herausragender Fertigungsqualität in einer Vielzahl medizinischer Anwendungsbereiche. Aufbauend auf seinen Wurzeln in der Augenheilkunde und seiner langjährigen Erfahrung mit Hyaluronsäure-Technologien hat das Unternehmen in seinen österreichischen Produktionsstätten mehr als 130 Millionen Spritzen hergestellt und treibt Innovationen in der minimalinvasiven Medizin weiterhin voran.

Michel Brousset, Mitgründer und Chief Executive Officer von Waldencast, fügte hinzu: „Obagi® saypha® ChIQ™ ist eine wichtige Ergänzung unseres integrierten Ästhetik-Portfolios und bietet Ärzten und Patienten weitere Möglichkeiten, eine umfassende Hautveränderung mit vorhersehbaren und messbaren Ergebnissen zu erzielen. Diese Zulassung stärkt unsere Fähigkeit, den sich wandelnden Bedürfnissen der Patienten durch wissenschaftlich fundierte ästhetische Lösungen gerecht zu werden.“

Die Zulassung von Obagi saypha® ChIQ™ festigt die Partnerschaft zwischen Croma-Pharma und Obagi Medical und erweitert den Zugang zu evidenzbasierten ästhetischen Behandlungsmöglichkeiten in den Vereinigten Staaten.

Über Croma-Pharma GmbH

CROMA-PHARMA ist ein Global Player und Herausforderer auf dem dynamisch wachsenden Markt für minimalinvasive ästhetische Behandlungen und einer der führenden europäischen Hersteller von hochwertigen Hyaluronsäure-Spritzen (HA). Croma-Pharma wurde 1976 von dem Apotheker-Ehepaar Gerhard und Karin Prinz gegründet und hat sich von einer Familienapotheke zu einem weltweit tätigen österreichischen Unternehmen mit Hauptsitz in der Nähe von Wien entwickelt, wo es auch seine hochmoderne, vollautomatisierte HA-Produktionsanlage betreibt. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte in über 80 Ländern weltweit. Croma-Pharma bietet ein umfassendes und innovatives Portfolio im Bereich der ästhetischen Medizin, das alle wichtigen Behandlungskategorien der minimalinvasiven ästhetischen Medizin abdeckt. Das Sortiment umfasst Botulinumtoxin, eine breite Auswahl an Hyaluronsäure-Füllstoffen, Lifting-Fäden (PDO-Fäden), Polynukleotid-Injektionspräparate, HA-Skin-Booster, Hautpflegeprodukte sowie das Medizinprodukt „autologes PRP I Fluid‑PRF“. Mit diesem ganzheitlichen Ansatz bietet Croma-Pharma Fachleuten der ästhetischen Medizin und ihren Patienten sichere, wirksame und zuverlässige Lösungen aus einer einzigen vertrauenswürdigen Quelle. Im Jahr 2026 überschritt das Unternehmen die Marke von 130 Millionen produzierten Spritzen und festigte damit seine Position als einer der führenden HA-Hersteller Europas. Aufbauend auf seiner Tradition in der Orthopädie und Augenheilkunde kehrt Croma-Pharma im Jahr 2026 auf den Orthopädiemarkt zurück, was eine strategische Expansion über den ästhetischen Bereich hinaus darstellt und die Position bei medizinischen Anwendungen weiter stärkt.

Über Obagi Medical

Obagi Medical ist eine branchenführende, hochentwickelte Hautpflegeserie, die auf Forschung und Hautbiologie basiert und auf eine über 35-jährige Tradition zurückblicken kann. Ursprünglich bekannt für seine Vorreiterrolle bei der Behandlung von Hyperpigmentierung mit dem Obagi Nu-Derm®-System, sind die Produkte von Obagi Medical darauf ausgelegt, eine Vielzahl von Hautproblemen zu behandeln, darunter vorzeitige Hautalterung, Lichtschäden, Hautverfärbungen, Akne und Sonnenschäden. Als die am schnellsten wachsende professionelle Hautpflegemarke in den USA im Jahr 2024¹ unterstützt Obagi Medical eine gesunde, schöne Haut. Weitere Informationen zu Obagi Medical finden Sie auf der Website der Marke unter: https://www.obagi.com.

Über Waldencast plc

Waldencast wurde von Michel Brousset und Hind Sebti gegründet mit dem Ziel, eine weltweit führende Betriebsplattform für Beauty und Wellness zu entwickeln. Es fördert, erwirbt und skaliert wachstumsstarke und zweckorientierte Marken. Die Vision von Waldencast basiert auf einem markenorientierten Geschäftsmodell, das Kundennähe, geschäftliche Agilität und Marktnähe gewährleistet und gleichzeitig die einzigartige DNA jeder einzelnen Marke bewahrt. Der erste Schritt zur Verwirklichung dieser Vision war der Unternehmenszusammenschluss. Als Teil der Waldencast-Plattform profitieren die Marken von der operativen Größe einer Multi-Marken-Plattform, der Expertise im Management globaler Beauty-Marken, einem ausgewogenen Portfolio zur Abfederung von Schwankungen in den einzelnen Kategorien, der Effizienz eines „Asset-Light“-Modells sowie der Marktnähe und Schnelligkeit unternehmerisch geführter Indie-Marken. Weitere Informationen finden Sie unter:https://ir.waldencast.com.

¹Laut „Global Professional Skin Care Series 2024“ von Kline (China, Europa und die USA) gehört die Marke zu den Top 10 der professionellen Hautpflegemarken in den USA.

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