Croma-Pharma annonce l'approbation par la FDA de l'Obagi saypha® ChIQ™ aux États-Unis

LEOBENDORF, Autriche--(BUSINESS WIRE)--Pour clore le premier semestre 2026 en beauté, Croma-Pharma annonce une autre étape importante : l’approbation par la FDA d’Obagi saypha® ChIQ™ aux États-Unis.

Le gel d'acide hyaluronique injectable Obagi saypha® ChIQ™ est approuvé pour augmenter le volume des joues et corriger les imperfections du contour du tiers moyen du visage chez les adultes de plus de 21 ans. Développé et fabriqué par Croma-Pharma et commercialisé par Obagi Medical, une société de Waldencast aux États-Unis, ChIQ™ fait suite à l'approbation d'Obagi saypha® MagIQ™ en septembre 2025 et accroît encore la disponibilité des solutions esthétiques injectables de Croma aux États-Unis.

Face à la demande croissante de traitements esthétiques mini-invasifs, cette approbation élargit la gamme d'options de traitement offertes aux professionnels de santé et aux patients recherchant des résultats esthétiques sûrs et naturels.

« L’approbation de ChIQ™ nous permet de renforcer la présence de notre gamme saypha® aux États-Unis », a déclaré Andreas Prinz, CEO de Croma-Pharma GmbH. « Deuxième produit de notre gamme à obtenir l’approbation de la FDA, ChIQ™ témoigne de notre engagement de longue date envers l’excellence scientifique, la qualité des produits et l’innovation porteuse de valeur en médecine esthétique. »

Depuis près de cinquante ans, Croma-Pharma allie expertise scientifique et excellence de fabrication dans de nombreuses applications médicales. Grâce à son expérience en ophtalmologie et sa maîtrise de longue date des technologies à base d'acide hyaluronique, l'entreprise a produit plus de 130 millions de seringues dans ses usines autrichiennes et continue d'innover dans le domaine de la médecine mini-invasive.

Michel Brousset, cofondateur et CEO de Waldencast, a ajouté : « L'Obagi® saypha® ChIQ™ est un gros atout dans notre portefeuille d'esthétique intégrée, qui offre aux médecins et aux patients davantage de possibilités pour opérer une transformation cutanée complète, et au bout du compte des résultats prévisibles et mesurables. Cette approbation renforce notre capacité à répondre aux besoins évolutifs des patients grâce à des solutions esthétiques fondées sur des données scientifiques. »

L'approbation de l'Obagi saypha® ChIQ™ renforce encore le partenariat entre Croma-Pharma et Obagi Medical et élargit l'accès aux options de traitement esthétique fondées sur des preuves aux États-Unis.

À propos de Croma-Pharma GmbH

Croma-Pharma est un acteur mondial de premier plan sur le marché dynamique en pleine expansion de l'esthétique mini-invasive, et l'un des principaux fabricants européens de seringues d'acide hyaluronique (AH) de qualité premium. Fondée en 1976 par le couple de pharmaciens Gerhard et Karin Prinz, Croma-Pharma est passée d'une pharmacie familiale à une multinationale autrichienne dont le siège social est situé près de Vienne. C'est également le site de son usine de fabrication d'AH ultramoderne, entièrement automatisée. L'entreprise emploie environ 400 personnes et ses produits sont disponibles dans plus de 80 pays à travers le monde. Croma-Pharma propose une gamme complète et innovante de produits esthétiques, couvrant toutes les principales catégories de traitements en médecine esthétique mini-invasive. Cette gamme intègre la toxine botulique, un large choix d'acide hyaluronique, les fils tenseurs (fils PDO), les injections de polynucléotides, le sérum HA Skin Booster, des soins pour la peau, ainsi que le dispositif médical PRP I Fluid-PRF autologue. Grâce à cette approche globale du visage, Croma-Pharma offre aux professionnels de l'esthétique et à leurs patients des solutions sûres, efficaces et fiables, issues d'un seul fournisseur de confiance. En 2026, la production de seringues de l'entreprise a franchi le cap des 130 millions, consolidant ainsi sa position parmi les principaux fabricants européens d'acide hyaluronique. Forte de son expertise en orthopédie et en ophtalmologie, Croma-Pharma fait son retour sur le marché orthopédique en 2026, indiquant un développement stratégique qui s'étend au-delà de la médecine esthétique et un renforcement de son ancrage dans les applications médicales.

À propos d'Obagi Medical

Leader du secteur, Obagi Medical est une marque de soins pour la peau de pointe, fondée sur la recherche et la biologie cutanée qui possède plus de 35 ans d'expérience. Initialement reconnue pour son expertise dans le traitement de l'hyperpigmentation grâce au système Obagi Nu-Derm®, la gamme Obagi Medical propose des produits conçus pour traiter divers problèmes de peau, tels que le vieillissement prématuré, le photovieillissement, les taches pigmentaires, l'acné et les lésions liées à l'exposition solaire. Marque de soins professionnels pour la peau à la croissance la plus rapide aux États-Unis en 2024¹, Obagi Medical permet à chacun de retrouver une peau saine et éclatante. Plus d'informations sur Obagi Medical sont disponibles sur le site web de la marque à l'adresse suivante : https://www.obagi.com.

À propos de Waldencast plc

Fondée par Michel Brousset et Hind Sebti, Waldencast ambitionne de créer une plateforme mondiale d'excellence dans le secteur de la beauté et du bien-être en développant, acquérant, accélérant et faisant évoluer des marques responsables, à forte croissance et porteuses d'une mission. La vision de Waldencast repose fondamentalement sur son modèle économique orienté vers la marque, afin de rester proche de ses clients, de faire preuve d'agilité dans l'entreprise et de réactivité sur le marché, tout en préservant l'ADN unique de chaque marque. La première étape permettant de concrétiser sa vision a été le regroupement d'entreprises. Au sein de la plateforme Waldencast, ses marques bénéficient de l'envergure opérationnelle d'une plateforme multimarques, de l'expertise en matière de gestion de marques de beauté internationales à grande échelle, d'un portefeuille équilibré qui atténue les fluctuations du marché, d'une gestion allégée des actifs, et d'une réactivité et rapidité propres aux marques indépendantes et dynamiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site à l'adresse suivante : https://ir.waldencast.com.

¹Parmi le top 10 des marques de soins de la peau professionnels aux États-Unis, selon la série mondiale 2024 de Kline sur les soins de la peau professionnels (Chine, Europe et États-Unis).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.