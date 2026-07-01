Arbex voit le jour : un nouveau chef de file mondial du secteur du papier tissu et de l'hygiène

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Arbex, un nouveau leader mondial du papier tissu et de l'hygiène, commence aujourd'hui ses activités en tant qu'entreprise indépendante et dévoile les détails de sa marque, de son équipe de direction et de sa structure d'entreprise. Annoncée en juin 2025 sous la forme d’une coentreprise de 3,4 milliards de dollars entre Suzano (NYSE : SUZ), premier fournisseur mondial de pâte à papier, et Kimberly-Clark Corporation (NASDAQ : KMB), un chef de file mondial des biens de consommation et des soins personnels, la nouvelle entreprise fabriquera, commercialisera et distribuera des produits de consommation et professionnels sur plus de 70 marchés sur les cinq continents.

Arbex a repris la propriété d’actifs précédemment gérés par l’unité commerciale International Family Care & Professional (IFP) de Kimberly-Clark, qui comprend 22 sites de fabrication dans 14 pays, et un portefeuille de plus de 40 marques régionales, dont Andrex®, Hakle® et Scottex®. La société détient également une licence à long terme pour l’utilisation des marques mondiales de Kimberly-Clark, notamment Kleenex®, Cottonelle®, Scott®, WypAll®, Viva® et Kimberly-Clark Professional.

Ehab Abou-Oaf, ancien président de l’activité IFP de Kimberly-Clark, fait directement la transition en tant que CEO d’Arbex. Il sera basé à Londres, aux côtés de la majorité de l'équipe de direction mondiale. Luís Bueno, ancien vice-président exécutif de l’activité biens de consommation de Suzano, devient directeur de l’exploitation. Et Oscar Mousinho, un vétéran de Kimberly-Clark qui a récemment occupé le poste de directeur financier mondial de l'activité Pet Nutrition chez Mars, est le nouveau directeur financier. Walter Schalka, qui a passé plus d’une décennie en tant que CEO de Suzano avant de démissionner en 2024, présidera le conseil d’administration d’Arbex.

Ehab Abou-Oaf, CEO d'Arbex, déclare :

« Cette nouvelle entreprise rassemble un héritage d'excellence, un portefeuille de marques de confiance et une vision convaincante pour l’avenir. Nos sociétés mères nous ont donné une base solide et une position de leader sur le marché. Dans un écosystème mondial de plus en plus dynamique et en évolution, Arbex se lance dans un nouveau voyage à partir d'une position de force, et nous croyons que nous pouvons façonner l'avenir du secteur des tissus et de l'hygiène.

Notre priorité immédiate est d’assurer une transition parfaitement fluide pour nos collègues, nos clients et les consommateurs du monde entier. Notre équipe travaillera d’arrache-pied pour développer nos activités, en continuant à gagner la confiance de centaines de millions de ménages dans le monde qui utilisent nos produits au quotidien et en restant déterminée à fournir qualité, durabilité et valeur. »

Luís Renato Bueno, directeur de l'exploitation d'Arbex, déclare :

« Arbex rassemble des talents de classe mondiale avec des marques qui détiennent déjà des parts de marché importantes dans plus de 70 pays à travers le monde. Dès le premier jour, nous serons une entreprise mondiale prospère, ce qui nous donne un tremplin passionnant pour une croissance accélérée et une occasion de consolider cette dynamique.

Nous combinons le meilleur de l’expertise industrielle et opérationnelle de Suzano avec les formidables capacités de commercialisation et de marque internationales de Kimberly-Clark, en les unissant au moyen de valeurs communes d’innovation et de durabilité. En nous concentrant exclusivement sur le papier tissu et les produits d’hygiène, nous estimons qu’Arbex dispose des capacités commerciales, techniques et d’innovation nécessaires pour améliorer à la fois le chiffre d’affaires et la rentabilité, contribuant ainsi à faire de nous le leader mondial incontesté de notre secteur. »

NOTES AUX RÉDACTEURS

À propos d'Arbex

Arbex est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine du papier tissu et de l’hygiène, qui regroupe certaines des marques de consommation les plus appréciées au monde. Nous avons un portefeuille de produits ménagers et professionnels vendus dans plus de 70 pays, y compris Kleenex, Scott, Cottonelle, WypAll, Andrex et Viva.

Arbex est une entreprise commune entre Suzano, le plus grand fournisseur mondial de pâte à papier, et Kimberly-Clark, un leader mondial des biens de consommation et des soins personnels. Nous combinons la connaissance du marché local avec l'échelle mondiale et l'expertise, avec 22 usines de fabrication dans 14 pays sur les cinq continents.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur arbex.com

Nominations annoncées à l'équipe de haute direction d'Arbex :

Ehab Abu-Oaf, Chief Executive Officer (ancien President, International Family Care & Professional, Kimberly-Clark)

Luís Renato Bueno, Chief Operating Officer (ancien Executive Vice President Consumer Goods, Suzano)

Oscar Mousinho, Chief Financial Officer (ancien Global Chief Financial Officer Pet Nutrition, Mars)

Caroline Carpenedo, Chief People, Sustainability, Communications & Corporate Brand Officer (ancienne Executive Vice President, People & Management, Safety, Suzano)

Chris Burniston, Chief Legal Counsel (ancien Vice President & General Counsel, International Family Care & Professional, Kimberly-Clark)

Andrew Behles, Chief of Strategy & Transformation Officer (ancien Senior Director, FP&A and Strategy, Chief of Staff, International Family Care & Professional, Kimberly-Clark)

Fiona Emmett, Chief Growth Officer (ancienne Vice President International Family Care & Professional Growth, Kimberly-Clark)

Pablo Cadaval, Chief Technology Officer, Supply Chain and R&D (ancien R&D Director, Head of R&D, Suzano)

Dan Howell, President, Europe (ancien Managing Director & Vice President UK & Ireland, International Family Care & Professional, Kimberly-Clark)

Rez Hassan, President, Asia, (ancien Managing Director & Vice President Asia, International Family Care & Professional, Kimberly-Clark)

Marina Negrisoli, President, Latin America (ancienne Joint Venture Integration Office Director, Suzano)

Mark Taylor, President, UK & Ireland (ancien Commercial Director UK & Ireland, International Family Care & Professional, Kimberly-Clark)

À propos de Suzano

Suzano est le plus grand fournisseur mondial de pâte à papier, un important producteur de papier et d’emballages dans les Amériques et l’un des plus grands employeurs du Brésil.

Poussé par un engagement profond en faveur de la durabilité et de l'innovation, Suzano produit des matières premières cultivées de manière responsable qui sont exportées vers plus de 100 pays à travers le monde. Celles-ci sont utilisées pour fabriquer des produits du quotidien pour plus de deux milliards de personnes, y compris le papier toilette et les mouchoirs, l'emballage, le papier d'impression et d'écriture, les produits d'hygiène personnelle et les textiles.

Fondée au Brésil il y a plus de 100 ans, Suzano est aujourd’hui présente en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Les actions de l’entreprise sont cotées à la B3 de São Paulo (SUZB3) et à la Bourse de New York (SUZ).

Plus d'informations sur : suzano.com.br/en

À propos de Kimberly-Clark

Kimberly-Clark (NASDAQ : KMB) et ses marques de confiance forment une partie indispensable de la vie des gens dans plus de 175 pays et territoires. Notre portefeuille de marques, y compris Huggies, Kleenex, Scott, Kotex, Cottonelle, Poise, Depend, Pull-Ups, Goodnites, Intimus, Plenitud, Sweety, Softex, Viva et WypAll, détient les positions n°1 ou n°2 dans environ 70 pays. L'objectif de notre entreprise est de fournir de meilleurs soins pour un monde meilleur. Nous nous engageons à utiliser des pratiques durables conçues pour soutenir une planète en bonne santé, construire des communautés fortes et permettre à notre entreprise de prospérer pour les décennies à venir. Pour suivre notre actualité et en savoir plus sur les plus de 150 ans d'innovation de l'entreprise, rendez-vous sur le site web de Kimberly-Clark.

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