Vercel y el Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team anuncian una colaboración estratégica plurianual

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Vercel, la empresa de infraestructura agéntica, ha anunciado un nuevo acuerdo plurianual con el Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team. A partir del Gran Premio de Gran Bretaña, que se celebrará del 2 al 5 de julio de 2026, la marca Vercel aparecerá en los monoplazas del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, dando así inicio a la primera fase de la colaboración, antes de ampliarse de forma significativa a todo el ecosistema del equipo a partir de 2027.

La colaboración incluye derechos de marca a nivel internacional, experiencias de hospitalidad de lujo, interacción con los clientes, creación de contenidos y colaboraciones técnicas, entre las que se incluyen proyectos para migrar las plataformas digitales del equipo a Vercel.

«En la Fórmula 1 cada milisegundo cuenta, cada decisión es decisiva y la innovación continua es fundamental para el éxito. Vercel comparte esa misma filosofía», afirmó Richard Sanders, director comercial del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team. «La plataforma de Vercel está ayudando a organizaciones de todo el mundo a desarrollar sus proyectos más rápido, a obtener mejores resultados y a innovar con seguridad. Estamos encantados de dar la bienvenida a Vercel al Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team y esperamos establecer una colaboración que aporte valor tanto dentro como fuera de la pista».

Una colaboración pensada para el futuro

Esta nueva colaboración une a dos organizaciones reconocidas por ampliar los límites del rendimiento en sus respectivos sectores. El Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team tiene como objetivo buscar el máximo rendimiento en cada componente, proceso y decisión. Vercel tiene como objetivo eliminar las barreras entre la idea y la realidad, permitiendo a los desarrolladores y a las empresas crear, implementar y ofrecer sitios web, aplicaciones y agentes de alto rendimiento a una velocidad extraordinaria.

«La velocidad es lo que cuenta. Es así en la pista y también en Internet», afirmó Guillermo Rauch, fundador y director ejecutivo de Vercel. «Mercedes-AMG PETRONAS es uno de los equipos más rápidos del mundo del deporte, y estamos orgullosos de apoyar a un equipo que comparte nuestra obsesión por la excelencia en ingeniería y la optimización constante».

«Si es rápido, está en Vercel».

Desde hace más de una década, Vercel ha sido una de las formas más rápidas y eficaces de publicar contenidos en la web, empezando por Next.js, el marco de trabajo en el que se basan millones de sitios web que la gente utiliza a diario. Esa plataforma impulsa ahora la era de los agentes, en la que los agentes de programación se implementan en Vercel y las empresas crean y publican sus propios agentes de IA en ella. La red que antes solo servía páginas web ahora mueve billones de tokens de IA, en una infraestructura de agentes diseñada para ofrecer velocidad a gran escala.

La colaboración se pone en marcha oficialmente hoy y reunirá a innovadores de la comunidad tecnológica internacional en torno a un programa que incluye experiencias para clientes, foros de liderazgo ejecutivo, eventos tecnológicos y acceso exclusivo, además de planes para crear una plataforma que acerque la tecnología a los aficionados, clientes, socios y desarrolladores de todo el mundo.

Acerca de Vercel

Vercel es la empresa de infraestructura para agentes. Como equipo responsable de Next.js, AI SDK y v0, Vercel es la plataforma en la que las personas y los agentes de IA crean, lanzan y amplían software de forma conjunta. OpenAI, Ramp, Supreme y millones de desarrolladores de todo el mundo confían en Vercel para lanzar lo que está por venir. Más información en vercel.com.

Acerca del equipo Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Mercedes nació para competir, y lo hemos hecho desde 1901. Hoy en día, el Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team compite en la máxima categoría del automovilismo: el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA.

El espíritu pionero de los fundadores de nuestra empresa perdura en nuestro compromiso con la innovación y el rendimiento. Como primer fabricante de automóviles del mundo, Mercedes-Benz lleva más de un siglo marcando la vanguardia tecnológica. Hoy en día, nuestro equipo de Fórmula 1 tiene como objetivo demostrar lo mejor del rendimiento de la marca en el escenario internacional.

Con sede en Brackley y Brixworth, en el Reino Unido, más de 2000 miembros del equipo, todos ellos muy comprometidos, trabajan con una única misión: ganar el campeonato del mundo. Entre 2014 y 2021, conseguimos un récord de ocho campeonatos de constructores consecutivos, y estamos deseando conseguir más.

Nuestro objetivo no se limita al rendimiento en la pista; también nos esforzamos por tener un impacto positivo en el mundo e inspirar a las generaciones futuras. Estamos orgullosos de haber firmado el Climate Pledge y de liderar el camino hacia un deporte más sostenible e inclusivo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.