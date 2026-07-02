Croma-Pharma kondigt FDA-goedkeuring aan van Obagi saypha® ChIQ™ in de Verenigde Staten
Croma-Pharma kondigt FDA-goedkeuring aan van Obagi saypha® ChIQ™ in de Verenigde Staten
ChIQ™ is het tweede product uit de saypha®-portfolio van Croma dat door de FDA in de VS is goedgekeurd, waarmee de behandelopties voor het herstel van gezichtsvolume worden uitgebreid.
LEOBENDORF, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--Croma-Pharma sluit de eerste helft van 2026 af met opnieuw een belangrijke mijlpaal en kondigt de FDA-goedkeuring aan van Obagi saypha® ChIQ™ in de Verenigde Staten.
De injecteerbare hyaluronzuurgel Obagi saypha® ChIQ™ is goedgekeurd voor het opvullen van de wangen en het corrigeren van contourtekortkomingen in het middengezicht bij volwassenen ouder dan 21 jaar. ChIQ™ – ontwikkeld en geproduceerd door Croma-Pharma en in de VS op de markt gebracht door Obagi Medical, een bedrijf van Waldencast – volgt op de goedkeuring van Obagi saypha® MagIQ™ in september 2025 en vergroot de beschikbaarheid van Croma's injecteerbare esthetische oplossingen in de Verenigde Staten verder.
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