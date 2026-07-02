Vercel e il Team di Formula 1 Mercedes-AMG PETRONAS annunciano una collaborazione strategica pluriennale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Oggi Vercel, l'azienda di infrastruttura agentica, ha annunciato un accordo pluriennale con il Team di F1 Mercedes-AMG PETRONAS. Partendo dal Gran Premio britannico del 2-5 luglio 2026, il branding di Vercel apparirà sulle auto da corsa Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, mentre iniziano le attività della partnership, prima di ampliarsi significativamente nell'ecosistema del team a partire dal 2027.

La collaborazione comprende i diritti globali di branding, le esperienze di ospitalità premium, il coinvolgimento dei clienti, la creazione di contenuti e le collaborazioni tecniche, compresi piani per evolvere le piattaforme digitali del team verso Vercel.

“In Formula 1 ogni millisecondo conta, ogni decisione è importante e l'innovazione continua è fondamentale per il successo. Vercel condivide la stessa filosofia”, ha dichiarato Richard Sanders, Direttore commerciale, Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team. “La piattaforma Vercel sta aiutando le organizzazioni di tutto il mondo a costruire più rapidamente, ottenere prestazioni migliori e innovare con sicurezza. Siamo entusiasti di accogliere Vercel in Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team e impazienti di creare una partnership che offre valore sul circuito e non solo”.

Una partnership creata per il futuro

La nuova partnership riunisce due organizzazioni riconosciute per l'innovazione delle prestazioni nei rispettivi settori. Il Team di F1 Mercedes-AMG PETRONAS esiste per trovare le prestazioni in tutti i componenti, i processi e le decisioni. Vercel esiste per eliminare l'attrito tra un'idea e la realtà, consentendo agli sviluppatori e alle imprese di costruire, implementare e garantire siti web, applicazioni e agenti ad alte prestazioni con straordinaria rapidità.

“Vince la velocità. Questo è vero sul circuito ed è vero sul web,” ha dichiarato il fondatore e AD di Vercel, Guillermo Rauch. “Il Team di F1 Mercedes-AMG PETRONAS è uno dei più veloci nello sport mondiale, e siamo orgogliosi di supportare un team che condivide la nostra ossessione per l'eccellenza ingegneristica e l'incessante ottimizzazione”.

“Se è veloce, è su Vercel”.

Da oltre dieci anni, Vercel è una delle soluzioni più veloci e performanti per la pubblicazione di contenuti sul web, a partire da Next.js, la struttura alla base di milioni di siti utilizzati ogni giorno. Quella piattaforma ora è il motore dell'era agentica, nella quale gli agenti codificatori vengono distribuiti su Vercel e le aziende sviluppano e distribuiscono i propri agenti di intelligenza artificiale su questa piattaforma. La rete che un tempo forniva solo pagine web oggi muove trilioni di token AI, su infrastruttura agentica creata per la velocità su larga scala.

Oggi vede il lancio ufficiale della partnership, che riunirà innovatori dalla comunità tecnologica globale in un programma incentrato sulle esperienze dei clienti, sui forum dei vertici aziendali, sugli eventi tecnologici, sull'accesso dietro le scene, con piani per una piattaforma che avvicina la tecnologia agli appassionati, ai clienti, ai partner e agli sviluppatori di tutto il mondo.

Informazioni su Vercel

Vercel è l'azienda specializzata nell'infrastruttura agentica. In qualità di team alla base di Next.js, AI SDK e v0, Vercel è la piattaforma dove gli umani e gli agenti AI sviluppano, distribuiscono e ampliano il software insieme. Vercel è l'azienda di fiducia di OpenAI, Ramp, Supreme e milioni di sviluppatori in tutto il mondo per creare le innovazioni del futuro. Per saperne di più, visitare vercel.com.

Informazioni sul Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Mercedes è nata per gareggiare, e lo facciamo dal 1901. Oggi, il Team di F1 Mercedes-AMG PETRONAS compete ai vertici dell'automobilismo: il Campionato mondiale FIA di Formula 1.

Lo spirito pionieristico dei fondatori della nostra azienda continua a vivere nel nostro impegno nell'innovazione e nelle prestazioni. Da primo produttore automobilistico al mondo, da oltre un secolo Mercedes-Benz definisce l'avanguardia della tecnologia. Oggi, il nostro team di F1 esiste per dimostrare il meglio delle prestazioni del marchio sulla scena globale.

Con sede a Brackley e Brixworth, Regno Unito, i nostri oltre 2.000 membri del team, tutti fortemente motivati, lavorano per un'unica missione: vincere il campionato mondiale. Dal 2014 al 2021, abbiamo conquistato il record di otto titoli mondiali consecutivi vinti al Campionato per costruttori e siamo impazienti di conquistarne altri.

Il nostro percorso non si limita alle prestazioni sul circuito; cerchiamo anche di avere un impatto positivo sul mondo e ispirare le generazioni future. Siamo fieri firmatari dell'Impegno sul clima e siamo all'avanguardia nel creare uno sport più sostenibile e inclusivo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.