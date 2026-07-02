Vercel et Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team annoncent un partenariat stratégique pluriannuel

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Vercel, société spécialisée dans l'infrastructure agentique, a annoncé un nouvel accord pluriannuel signé avec Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team. Dès le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui se déroulera du 2 au 5 juillet 2026, la marque Vercel apparaîtra sur les monoplaces de Mercedes-AMG PETRONAS Fomula One Team, marquant ainsi le début d'une nouvelle étape pour ce partenariat, qui sera ensuite considérablement élargi à l'ensemble de l'écosystème de l'écurie à partir de 2027.

Ce partenariat comprend les droits des marques à l'international, des expériences d'accueil haut de gamme, l'engagement client, la création de contenu et des collaborations techniques, notamment des projets de migration des plateformes numériques de l'équipe vers Vercel.

« En Formule 1, chaque milliseconde compte, chaque décision est déterminante et l'innovation continue est capitale pour réussir. Vercel s'inscrit dans cette démarche philosophique », a déclaré Richard Sanders, CMO de Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team. « La plateforme Vercel aide les entreprises du monde entier à se développer plus rapidement, à être plus performantes et à innover en toute confiance. Nous sommes très heureux d'accueillir Vercel au sein de Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team et sommes impatients de créer un partenariat créateur de valeur, que ce soit sur les circuits ou en dehors. »

Un partenariat bâti pour l'avenir

Ce nouveau partenariat réunit deux entreprises reconnues pour leur capacité à repousser les limites de la performance dans leurs secteurs respectifs. Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team a pour vocation d'optimiser la performance que ce soit pour chaque composant, processus ou décision. Vercel, quant à elle, a pour mission de matérialiser les idées, permettant ainsi aux développeurs et aux entreprises de concevoir, déployer et mettre en ligne des sites web, des applications et des agents ultra-performants à une vitesse exceptionnelle.

« La vitesse change la donne. C'est vrai sur la piste comme sur le web », a déclaré Guillermo Rauch, fondateur et CEO de Vercel. « Mercedes-AMG PETRONAS est l'une des écuries les plus rapides du sport automobile mondial, et nous sommes fiers de soutenir une écurie qui partage notre obsession pour une recherche constante de l'excellence technique et de l'optimisation. »

« Si c’est rapide, c’est sur Vercel. »

Depuis plus de dix ans, Vercel est l'une des solutions les plus rapides et performantes pour le déploiement web, notamment grâce à Next.js, le framework qui sous-tend des millions de sites consultés au quotidien. Cette plateforme est aujourd'hui au cœur de l'ère agentique, où les agents codeurs sont déployés sur Vercel et où les entreprises conçoivent et déploient leurs propres agents IA. Le réseau qui ne distribuait auparavant que des pages web, traite désormais des milliards de tokens d'IA, grâce à une infrastructure agentique conçue pour la vitesse et l'évolutivité.

Ce partenariat, officiellement lancé aujourd'hui, réunira des innovateurs de la communauté technologique internationale autour d'un programme comprenant des expériences clients, des forums de dirigeants, des événements technologiques et un accès aux coulisses, avec pour objectif une plateforme qui rapproche la technologie des fans, des clients, des partenaires et des développeurs du monde entier.

À propos de Vercel

Vercel est l'entreprise spécialisée dans l'infrastructure agentique. En tant que conceptrice de Next.js, AI SDK et v0, Vercel est la plateforme où êtres humains et agents IA conçoivent, déploient et font évoluer des logiciels de concert. OpenAI, Ramp, Supreme et des millions de développeurs à travers le monde font confiance à Vercel pour la mise en production des innovations de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vercel.com.

À propos de Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team

Mercedes est née pour la course, et nous nous y employons depuis 1901. Aujourd'hui, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team concourt au sommet du sport automobile : le Championnat du monde de Formule 1 de la FIA.

L’esprit pionnier de nos fondateurs se reflète dans notre engagement en faveur de l’innovation et de la performance. Premier constructeur automobile mondial, Mercedes-Benz est à la pointe de la technologie depuis plus d’un siècle. Aujourd’hui, notre écurie de Formule 1 a pour vocation de démontrer sur la scène internationale le niveau d’excellence des performances de la marque.

Basée à Brackley et Brixworth, au Royaume-Uni, notre écurie constituée de plus de 2 000 collaborateurs passionnés, œuvre pour une mission unique : remporter le championnat du monde. De 2014 à 2021, nous avons décroché un record de huit titres consécutifs de champion du monde des constructeurs, et nous avons soif d'autres victoires.

Notre parcours ne se limite pas à la performance sur la piste ; nous nous efforçons également d’avoir un impact positif sur le monde et d’inspirer les générations futures. Nous sommes fiers de faire partie des signataires du Climage Pledge et nous ouvrons la voie à un sport plus durable et plus inclusif.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.