AGC Pharma Chemicals valide les installations pour les services CDMO via le programme VERIF.i® de Scientist.com

SAN DIEGO et BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, la principale plateforme d’orchestration R&D et le marché numérique du secteur des sciences de la vie, et AGC Pharma Chemicals, l’une des principales organisations mondiales de développement et de fabrication de contrats (CDMO) pour les API et les HPAPI à petites molécules, annoncent aujourd’hui qu’AGC a achevé avec succès une évaluation sur site de sa nouvelle installation de Barcelone à l’aide du programme de préévaluation des fournisseurs VERIF.i®.

Le site nouvellement agrandi de Barcelone renforce la position d’AGC en tant que leader mondial dans le développement et la mise sur le marché d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et d’API très puissants (HPAPI) complexes à petites molécules. Conçue pour une flexibilité, une sécurité et une efficacité énergétique maximales, l’installation étend les capacités de bout en bout d’AGC de la production à l’échelle du gramme à la production à l’échelle de la tonne selon les normes de qualité et de durabilité les plus élevées.

« Chez AGC Pharma Chemicals, nous accordons la plus haute priorité à l’intégrité de nos processus opérationnels et à l’expertise de nos équipes de première ligne », déclare Jun Kurihara, CEO d’AGC Pharma Chemicals. « En tirant parti de VERIF.i pour démontrer notre adhésion aux normes internationales de gestion et la robustesse de notre surveillance de la production, nous renforçons notre engagement transparent et indéfectible en faveur de la qualité pour nos clients. »

VERIF.i a été développé pour fournir aux fournisseurs de services de recherche réglementés, y compris la chimie, la fabrication et les contrôles, une plateforme pour communiquer de manière proactive leurs capacités par rapport aux critères établis par l’industrie. Ces pré-évaluations sur place sont effectuées par des vérificateurs tiers indépendants afin d'assurer l'intégrité et l'objectivité de la visite sur place.

« Lors de l’approvisionnement en services réglementés présentant un risque élevé pour la réputation, les préévaluations sur site à forte intensité de ressources sont un élément essentiel du processus de diligence raisonnée », déclare Matt McLoughlin, vice-président principal, conformité et catégories, Scientist.com. « VERIF.i crée un processus normalisé qui élimine ces obstacles pour les deux parties, économisant du temps et des ressources tout en permettant aux fournisseurs de haut vol tels qu’AGC Pharma Chemicals de se différencier grâce à des informations indépendantes et exploitables sur leurs installations et leur personnel. »

Le programme aide les clients pharmaceutiques et biotechnologiques à accélérer l'approvisionnement en services réglementés avec une confiance accrue et un risque réduit. VERIF.i est une extension de la solution COMPLi® primée de Scientist.com.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://www.scientist.com/platform/regulatory-compliance

À propos d'AGC Pharma Chemicals

AGC Pharma Chemicals est un CDMO mondial spécialisé dans les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et les intermédiaires avec des installations en Espagne (Barcelone) et au Japon. La société se consacre à fournir une exécution fiable, des normes de haute qualité et un support évolutif pour les programmes API à petites molécules, guidant les clients depuis le développement initial jusqu'à la mise sur le marché. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.agcpharmachemicals.com/.

À propos de Scientist.com

Scientist.com est la principale plateforme d'orchestration R&D basée sur l'IA et le marché en ligne pour l'industrie des sciences de la vie. La plateforme simplifie la découverte de médicaments et le développement clinique en :

Rationaliser l'approvisionnement en services et matériaux de recherche complexes

Accélérer l'innovation grâce à une découverte plus rapide des fournisseurs, à des appels d'offres concurrentiels et à des flux de travail normalisés

Assurer le respect de la réglementation et des politiques au moyen d'examens et de contrôles intégrés préalables aux projets

Connecter les scientifiques à un réseau mondial de fournisseurs préqualifiés qui fournissent des capacités scientifiques, des technologies et des actifs de données hautement spécialisés

Scientist.com alimente des marchés privés sécurisés pour un grand nombre des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde et des centaines biotechs, les aidant à numériser et à harmoniser la R&D externalisée à travers la découverte, la recherche préclinique, translationnelle et clinique. La société a son siège social à Solana Beach, en Californie, avec des membres de l'équipe soutenant les clients et les fournisseurs du monde entier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.scientist.com.

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