AGC Pharma Chemicals validiert Anlagen für CDMO-Dienstleistungen über das VERIF.i®-Programm von Scientist.com

SAN DIEGO & BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, die führende KI-gestützte Plattform für die Koordination von Forschung und Entwicklung sowie digitaler Marktplatz in der Life-Sciences-Branche, und AGC Pharma Chemicals, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) für niedermolekulare Wirkstoffe (API) und hochwirksame Wirkstoffe (HPAPI), gaben heute bekannt, dass AGC eine Vor-Ort-Bewertung seiner neuen Anlage in Barcelona mithilfe des Lieferanten-Vorabbewertungsprogramms VERIF.i® erfolgreich abgeschlossen hat.

Der neu erweiterte Standort in Barcelona stärkt die Position von AGC als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Vermarktung komplexer kleinmolekularer pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) und hochwirksamer Wirkstoffe (HPAPIs). Die Anlage wurde auf maximale Flexibilität, Sicherheit und Energieeffizienz ausgelegt und erweitert die End-to-End-Kapazitäten von AGC von der Produktion im Gramm- bis hin zum Tonnenmaßstab unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards.

„Bei AGC Pharma Chemicals legen wir höchsten Wert auf die Integrität unserer betrieblichen Prozesse und die Fachkompetenz unserer Teams vor Ort“, sagte Jun Kurihara, CEO von AGC Pharma Chemicals. „Indem wir VERIF.i nutzen, um unsere Einhaltung internationaler Managementstandards und die Robustheit unserer Produktionsüberwachung unter Beweis zu stellen, bekräftigen wir unser transparentes und unerschütterliches Bekenntnis zur Qualität für unsere Kunden.“

VERIF.i wurde entwickelt, um Anbietern regulierter Forschungsdienstleistungen – einschließlich Chemie, Herstellung und Kontrollen (CMC) – eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Kompetenzen im Hinblick auf etablierte Branchenkriterien proaktiv kommunizieren können. Diese Vorab-Bewertungen vor Ort werden von unabhängigen externen Prüfern durchgeführt, um die Integrität und Objektivität des Standortbesuchs zu gewährleisten.

„Bei der Beschaffung regulierter Dienstleistungen mit hohem Reputationsrisiko sind ressourcenintensive Vorab-Bewertungen vor Ort ein entscheidender Bestandteil des Due-Diligence-Prozesses“, erklärte Matt McLoughlin, SVP of Compliance & Categories bei Scientist.com. „VERIF.i schafft einen standardisierten Prozess, der diese Hindernisse für beide Seiten beseitigt, Zeit und Ressourcen spart und es gleichzeitig hochkarätigen Anbietern wie AGC Pharma Chemicals ermöglicht, sich durch unabhängige, umsetzbare Einblicke in ihre Einrichtungen und ihr Personal von der Konkurrenz abzuheben.“

Das Programm hilft Kunden aus der Pharma- und Biotech-Branche, die Beschaffung regulierter Dienstleistungen mit mehr Vertrauen und geringerem Risiko zu beschleunigen. VERIF.i ist eine Erweiterung der preisgekrönten COMPLi®-Lösung von Scientist.com.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scientist.com/platform/regulatory-compliance

Über AGC Pharma Chemicals

AGC Pharma Chemicals ist ein globaler CDMO, der sich auf pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Zwischenprodukte spezialisiert hat und über Standorte in Spanien (Barcelona) und Japan verfügt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuverlässige Abwicklung, hohe Qualitätsstandards und skalierbare Unterstützung für Programme mit niedermolekularen Wirkstoffen zu bieten und Kunden von der ersten Entwicklung bis zur Markteinführung zu begleiten. Erfahren Sie mehr unter https://www.agcpharmachemicals.com/.

Über Scientist.com

Scientist.com ist die führende KI-gestützte Plattform zur Koordination von Forschung und Entwicklung sowie der Online-Marktplatz für die Life-Science-Branche. Die Plattform vereinfacht die Wirkstoffforschung und die klinische Entwicklung durch:

Optimierung der Beschaffung komplexer Forschungsdienstleistungen und -materialien

Beschleunigung von Innovationen durch schnellere Anbietersuche, wettbewerbsorientierte Ausschreibungen und standardisierte Arbeitsabläufe

Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Richtlinien durch integrierte Prüfungen und Überwachung vor Projektbeginn

Vernetzung von Wissenschaftlern mit einem globalen Netzwerk vorqualifizierter Lieferanten, die hochspezialisierte wissenschaftliche Kompetenzen, Technologien und Datenbestände bereitstellen

Scientist.com betreibt sichere, geschlossene Marktplätze für viele der weltweit größten Pharmaunternehmen und Hunderte von Biotech-Firmen und unterstützt diese dabei, ihre ausgelagerte Forschung und Entwicklung in den Bereichen Entdeckung, präklinische, translationale und klinische Forschung zu digitalisieren und zu harmonisieren. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Solana Beach, Kalifornien, und verfügt über Teammitglieder, die Kunden und Lieferanten weltweit betreuen. Weitere Informationen finden Sie unter www.scientist.com.

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