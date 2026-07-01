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Introductie van Arbex: een nieuwe wereldleider in tissue- en hygiëneproducten
Introductie van Arbex: een nieuwe wereldleider in tissue- en hygiëneproducten
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Joint venture van $3,4 miljard tussen Suzano en Kimberly-Clark lanceert onafhankelijke activiteiten en onthult belangrijke bedrijfsdetails
- Bij de lancering wordt Arbex een van de grootste activiteiten in tissue- end hygiëneproducten ter wereld, actief in meer dan 70 markten op vijf continenten, met hoofdzetel in Nederland en een operationeel kantoor in Londen.
- Het bedrijf zal vooraanstaande internationale en regionale merken produceren en verkopen, waaronder Kleenex®, Scott®, Cottonelle®, Andrex® en Viva®, met 22 productievestigingen in 14 landen.
- Ehab Abou-Oaf, voordien President of International Family Care & Professional van Kimberly-Clark, stapt rechtstreeks over als CEO van Arbex, een functie die hij vanuit het Verenigd Koninkrijk zal uitoefenen, waar hij samen met het merendeel van het globale bestuursteam is gevestigd.
LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Arbex, een nieuwe wereldleider in tissue- en hygiëneproducten, start vandaag zijn activiteiten als onafhankelijk bedrijf en onthult details over zijn merk, bestuursteam en bedrijfsstructuur.
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Hawthorn Advisors
suzano@hawthornadvisors.com