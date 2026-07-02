AGC Pharma Chemicals valideert faciliteiten voor CDMO-services via het VERIF.i®-programma van Scientist.com

SAN DIEGO & BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Scientist.com, het toonaangevende AI-enabled R&D-orkestratieplatform en de digitale marktplaats van de sector van biowetenschappen, en AGC Pharma Chemicals, een vooraanstaande internationale CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) voor kleinmoleculaire API en HPAPI, maakten vandaag bekend dat AGC met succes een onsite beoordeling heeft voltooid van zijn nieuwe faciliteit in Barcelona aan de hand van het VERIF.i®-programma voor leveranciersbeoordeling vooraf.

De onlangs uitgebreide site in Barcelona verstevigt AGC’s positie als wereldleider in de ontwikkeling en commercialisering van complexe kleinmoleculaire API's (Active Pharmaceutical Ingredients) en HPAPI's (highly potent APIs). De faciliteit, ontworpen met het oog op maximale flexibiliteit, veiligheid en energie-efficiëntie, breidt AGC’s end-to-end capaciteiten van productie op gramschaal tot productie op tonschaal uit onder de strengste standaarden op gebied van kwaliteit en duurzaamheid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.