Croma-Pharma anuncia la aprobación de Obagi saypha® ChIQ™ por la FDA en Estados Unidos

LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--Croma-Pharma cierra el primer semestre de 2026 con un nuevo hito: la aprobación de Obagi saypha® ChIQ™ por la FDA de Estados Unidos.

Obagi saypha® ChIQ™, un gel inyectable de ácido hialurónico, ha sido aprobado para el aumento del volumen de las mejillas y la corrección de las alteraciones del contorno de la zona media del rostro en adultos mayores de 21 años. Desarrollado y fabricado por Croma-Pharma y comercializado en Estados Unidos por Obagi Medical, empresa de Waldencast, ChIQ™ se incorpora a Obagi saypha® MagIQ™, aprobado en septiembre de 2025, y amplía la oferta de soluciones estéticas inyectables de Croma en el mercado estadounidense.

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