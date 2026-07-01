-

Croma-Pharma anuncia la aprobación de Obagi saypha® ChIQ™ por la FDA en Estados Unidos

ChIQ™ se convierte en el segundo producto de la gama saypha® de Croma aprobado por la FDA en Estados Unidos y amplía las opciones de tratamiento para restaurar el volumen facial

LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--Croma-Pharma cierra el primer semestre de 2026 con un nuevo hito: la aprobación de Obagi saypha® ChIQ™ por la FDA de Estados Unidos.

Obagi saypha® ChIQ™, un gel inyectable de ácido hialurónico, ha sido aprobado para el aumento del volumen de las mejillas y la corrección de las alteraciones del contorno de la zona media del rostro en adultos mayores de 21 años. Desarrollado y fabricado por Croma-Pharma y comercializado en Estados Unidos por Obagi Medical, empresa de Waldencast, ChIQ™ se incorpora a Obagi saypha® MagIQ™, aprobado en septiembre de 2025, y amplía la oferta de soluciones estéticas inyectables de Croma en el mercado estadounidense.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CROMA-PHARMA GmbH
Victoria Szafraniec
Gerente global de medios digitales y relaciones públicas
Cromazeile 2
A-2100 Leobendorf
Teléfono: +43 676 846 868 494
Correo electrónico: victoria.szafraniec@croma.at
Web: www.cromapharma.com

Industry:

Croma-Pharma GmbH

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)

Contacts

CROMA-PHARMA GmbH
Victoria Szafraniec
Gerente global de medios digitales y relaciones públicas
Cromazeile 2
A-2100 Leobendorf
Teléfono: +43 676 846 868 494
Correo electrónico: victoria.szafraniec@croma.at
Web: www.cromapharma.com

More News From Croma-Pharma GmbH

Resumen: Croma Skincare: donde la ciencia se une a la piel

LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--Con Croma Skincare, la empresa familiar austriaca Croma Pharma convierte décadas de experiencia en medicina estética en una moderna línea de cuidado de la piel diseñada para obtener resultados diarios. En lugar de seguir tendencias pasajeras, Croma se centra en ingredientes científicamente probados y fórmulas de calidad farmacéutica que ofrecen resultados visibles y se integran a la perfección en la rutina diaria. Basándose en 50 años de experiencia en el á...

Resumen: Croma-Pharma presenta un nuevo dispositivo médico para preparar PRP autólogo | FRP líquida

LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--Croma-Pharma, líder mundial en medicina estética mínimamente invasiva, tiene el orgullo de anunciar la presentación de su nuevo dispositivo médico para preparar plasma rico en plaquetas (PRP) autólogo | Fibrina rica en plaquetas líquida (FRP líquida). Esta presentación representa el progreso continuo en la misión de Croma: brindarles a los profesionales sanitarios las herramientas de última generación que necesitan para su práctica. Gracias a su diseño inno...

Resumen: Croma-Pharma completa el procedimiento descentralizado de su toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas glabelares (en el entrecejo)

LEOBENDORF, Austria--(BUSINESS WIRE)--Croma-Pharma (Croma) ha anunciado hoy que se ha completado el procedimiento descentralizado para que su toxina botulínica obtenga la autorización de comercialización en Europa. Este importante paso es la base para completar la ya amplia cartera de productos de Croma. La presentación de la toxina botulínica de Croma en Europa se basa en los datos de 3 ensayos de fase III aleatorizados y controlados con placebo, en los que participaron un total de más de 1.00...
Back to Newsroom