Access AdvanceとAlibaba、AlibabaのVDPプールへの参加拡大を発表

ボストンおよび杭州市--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Access Advance LLCとAlibaba Groupは本日、AlibabaがAccess Advance Video Distribution Patent Pool（VDP プール）にライセンシーとして加わり、HEVC、VVC、VP9、AV1コーデック技術を包括的にカバーするライセンスを取得したことを発表しました。この発表は、Alibabaがライセンサーおよびライセンシーとして参加しているVVC Advance特許プールと、Alibabaが2025年にライセンサーとして参加したVDPプールを含む、両社の複数年にわたる協力関係における重要な節目となるものです。また、中国有数の動画配信プラットフォームであるAlibaba傘下のYoukuも、2025年にVDPプールへライセンシーとして参加しています。

Alibabaは、eコマース、エンターテイメント、デジタルメディアにまたがる幅広い動画関連サービスを展開し、世界でも有数の多様なビデオエコシステムを構築しています。動画が消費者の購買、コミュニケーション、エンターテイメント利用の中核となる中、Alibabaの幅広い動画事業は、VDPプールが想定した複雑なビジネスモデルへの対応を反映するものです。

「企業がビデオコーデック規格のイノベーションに貢献し、その特許を特許プールに提供するとともに、自らもライセンスを取得し、その関係を複数のプログラムへと発展させていくことは、イノベーションと優れた技術の普及を支えるライセンスエコシステムへの深い関与を示すものです。Alibabaはそのようなエコシステムの構築におけるパートナーであり、本日の発表はその重要な前進を意味します」と、Access AdvanceのCEOであるPeter Moller氏は述べています。「VDP プールの単一ライセンス構造は、4つの主要なビデオコーデックすべてに関する必須特許を単一のロイヤリティレートでカバーするものであり、プラットフォームの進化に伴って複数の個別ライセンス契約を管理する必要性を無くします。Alibabaの事業は、eコマースやエンターテイメントをはじめとする幅広い分野に及び、VDPプールはまさにそのような規模と多様性に対応するために構築されています。当社は、Alibabaが本プログラムにおいてライセンサーとライセンシーの双方として全面的に参加していることをたいへん喜ばしく思います。」

「動画テクノロジーにより、Alibabaは当社の各種プラットフォームを通じて顧客へのサービスを向上させ、顧客とより深いつながりを築くことができます」と、Alibaba Groupの特許法務ディレクターであるXiaopeng Ke氏は述べています。「VDPプールは、次世代ビデオコーデック規格の継続的な発展と幅広い普及をサポートすることができるライセンスフレームワークを提供するものであると信じています。また、我々はAccess Advanceおよび他のプール参加者と連携し、ライセンサーとライセンシー双方の利益に資するプールとなるように取り組んでいくことを期待しています。」

VDP プールの詳細またはライセンスに関するお問い合わせは、accessadvance.com/licensing-programs/vdp-pool をご覧ください。

Alibaba Groupについて

Alibaba Group は、クラウドAIと消費関連事業に注力するグローバルテクノロジー企業です。事業者、ブランド、小売業者をはじめとするさまざまな企業に対し、ユーザーや顧客との接点強化および効率的な事業運営を支援する技術インフラとマーケティングリーチを提供しています。また、フルスタックAI 機能とサービスを通じて、消費者と企業を支援します。詳細については、alibaba.comをご覧ください。

Access Advanceについて：

Access Advance LLCは、最も重要なビデオコーデック技術の必須特許をライセンスするための特許プールの開発、運営、および管理を主導するために設立された独立したライセンス・アドミニストレータです。Access Advanceは、特許所有者と特許実施者の両方に透明性の高い効率的なライセンスメカニズムを提供します。

Access Advanceは、HEVC/H.265技術に不可欠な29,000件を超える特許のライセンス供与のためのHEVC Advance特許プール、およびVVC/H.266技術に必要不可欠な5,400件を超える特許のライセンス供与のためのVVC Advance特許プールを運営・管理しています。当社のマルチコーデックブリッジ契約は、HEVC AdvanceとVVC Advanceの両方のプールに参加しているライセンシーに対して、単一の割引ロイヤルティレート構造をその適格ライセンシーに提供します。さらに、Access Advanceは、HEVC、VVC、VP9、AV1コーデックをカバーするビデオストリーミングサービスの包括的なライセンスソリューションであるVideo Distribution Patent Poolを提供しています。更にAccess Advanceは、Via LAのHEVC/VVCプログラム ― 現在VCL Advance（ビデオコーデックライセンス）プログラムという名称 ― を買収しました。 詳細については、www.accessadvance.comをご参照ください。