RetailFirst Insurance Group and Summit to End Managing General Agency Agreement
RetailFirst Insurance Group and Summit to End Managing General Agency Agreement
LAKELAND, Fla.--(BUSINESS WIRE)--RetailFirst Insurance Group (“RFIG”) and its insurance companies, RetailFirst Insurance Company (“RetailFirst”) and BusinessFirst Insurance Company (“BusinessFirst”), announced today, in conjunction with Summit Consulting, LLC (“Summit”), that the parties have mutually decided to end their relationship and have entered into a Transition Services Agreement. RetailFirst and BusinessFirst have partnered with Integrated Specialty Coverages (“ISC”) to be their managing general agency beginning in the third quarter of 2026.
During this transition period, Summit will continue to act as the managing general agency for RetailFirst and BusinessFirst. All risks underwritten by Summit for RetailFirst and BusinessFirst will be serviced by Summit through policy expiration. Summit will also continue to manage claims associated with any policy it wrote for RetailFirst and BusinessFirst for three years after the transition period ends. RFIG and Summit are committed to making this a seamless transition for independent agencies, policyholders and injured employees.
This change will not impact any business Summit underwrites or manages on behalf of its affiliated insurance companies, Bridgefield Casualty Insurance Company, Bridgefield Employers Insurance Company and Bridgefield Indemnity Insurance Company.
About RetailFirst and BusinessFirst
RetailFirst Insurance Group provides workers’ compensation coverage to businesses through RetailFirst and BusinessFirst. Together, RetailFirst and BusinessFirst insure more than 11,500 businesses throughout Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, North Carolina, South Carolina, Tennessee and Virginia. Both RetailFirst Insurance Company and BusinessFirst Insurance Company are rated “A-” (Excellent) by the AM Best Company.
About Summit Consulting LLC (“Summit”)
Based in Lakeland, Florida, Summit is a leading superregional provider of workers’ compensation insurance services in the United States and is a member of Great American Insurance Group. Summit manages the day-to-day operations of six workers’ compensation insurance companies that include three affiliates, Bridgefield Casualty Insurance Company, Bridgefield Employers Insurance Company and Bridgefield Indemnity Insurance Company, and one non-affiliate, Retailers Casualty Insurance Company. Summit provides its comprehensive workers’ compensation insurance services to businesses in Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Illinois, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas and Virginia. Summit has offices in Lakeland, Florida, Baton Rouge, Louisiana and Gainesville, Georgia.
Contacts
Media inquiries may be directed to Diane Weidner on behalf of Summit, or Jacob Geyer of RetailFirst Insurance Group using the contact information listed below.
Summit Consulting LLC Media Contact:
Diane P. Weidner, IRC, CPA (inactive)
Vice President, Investor & Media Relations
American Financial Group
513-369-5713
dweidner@amfin.com
RetailFirst Insurance Group Contact:
Jacob Geyer
PO Box 2007
Lakeland, FL 33806
Jacob.Geyer@iscmga.com