RGREEN INVEST s’associe au fondateur-PDG d’Arverne à travers GEOGREEN pour soutenir la géothermie au service de la souveraineté énergétique européenne

PARIS & PAU, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

RGREEN INVEST annonce la finalisation d’un investissement de 52,4 M€ via son fonds INFRAGREEN V dans GEOGREEN, holding de Pierre Brossollet, fondateur et PDG d’Arverne (Paris:ARVEN), acteur français de référence des solutions géothermales.

RGREEN INVEST, partenaire de référence pour accélérer la transition énergétique et renforcer la souveraineté européenne

Cette opération illustre la volonté de la société de gestion RGREEN INVEST d’accompagner des entrepreneurs engagés dans le déploiement des infrastructures stratégiques contribuant à la souveraineté énergétique européenne, à la compétitivité industrielle et à la décarbonation de l’économie. Convaincu que la géothermie est une solution incontournable pour répondre aux enjeux d’une sécurité énergétique décarbonée, RGREEN INVEST poursuit la diversification de son portefeuille au service d’infrastructures stratégiques compétitives. RGREEN INVEST démontre à nouveau son engagement d’apporter les moyens financiers à des projets entrepreneuriaux à impact durable.

Arverne, 1er fournisseur français de solutions géothermales

Grâce à son modèle intégré couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur géothermale, Arverne dispose d'atouts différenciants pour répondre à la demande croissante de chaleur renouvelable locale. Le Groupe est ainsi en mesure d’accélérer le déploiement à grande échelle de solutions géothermales bas carbone compétitives au service des collectivités et des industriels, tout en valorisant des ressources stratégiques telles que le lithium géothermal, essentiel à la souveraineté de la transition énergétique.

Un partenariat stratégique pour soutenir le financement du plan Dual Flow d’Arverne

L’investissement de RGREEN INVEST fait suite à la levée de l’ensemble des conditions suspensives du protocole annoncé le 16 juin 2026. Il conduira GEOGREEN à devenir le premier souscripteur au projet d'émission d'ORANE avec un investissement de 37 M€, sur un total de 70 M€1, aux côtés de Bpifrance, Eiffel Essentiel, ADEME Investissement et Crédit Mutuel Equity.

Cette opération constitue une étape majeure dans le financement du plan stratégique Dual Flow d'Arverne. Elle reflète l'approche de RGREEN INVEST, qui accompagne les entreprises déployant des infrastructures stratégiques à impact en Europe, en soutenant des entrepreneurs visionnaires dont elle partage l’ambition.

La conclusion de cette opération s’est traduite par la cooptation au conseil d’administration d’Arverne de la société GEOGREEN, représentée par Alexis Broders, Managing Partner de RGREEN INVEST.

Nicolas Rochon, Président fondateur de RGREEN INVEST

« À travers cet investissement, nous contribuons à diversifier un mix énergétique français compétitif, résilient et décarboné. Nous sommes très heureux d’accompagner Arverne, champion national qui a démontré sa capacité à mobiliser de façon durable les ressources extraordinaires de notre sous-sol pour soutenir la souveraineté Française et Européenne avec des infrastructures stratégiques. »

Pierre Brossollet, fondateur PDG d’Arverne

« Je suis particulièrement fier de la confiance accordée par RGREEN INVEST, dont l’expertise sectorielle reconnue s’appuie sur un fort esprit entrepreneurial. Ce partenariat renforce mon engagement capitalistique tout en dotant Arverne de moyens financiers supplémentaires pour la création de valeur durable et l’atteinte de nos ambitions. À horizon 2031-2033, Arverne vise une production annuelle d’environ 4 TWh d’énergie géothermale profonde en France, soit plus de 50% des objectifs de la feuille de route énergétique nationale, correspondant à près d’un million de tonnes de CO₂ évitées par rapport au gaz. La production annuelle de 27 000 tonnes de carbonate de lithium en Alsace permettra d’équiper les batteries de 800 000 véhicules électriques. Les modèles économiques que nous développons, fondés sur des marges d’EBITDA supérieures à 50 % et des contrats pluri-décennaux, offriront des revenus sécurisés et des flux de trésorerie récurrents. »

Structure de l’actionnariat de GEOGREEN

Au résultat des apports en nature d’actions Arverne réalisés par Arosco, holding patrimoniale de Pierre Brossollet, et des apports en numéraire réalisés par INFRAGREEN V, GEOGREEN est détenue à hauteur de 51,36% par Arosco et à hauteur de 48,64% par INFRAGREEN V.

Structure de l’actionnariat d’Arverne Group

Au résultat des transferts d’actions Arverne par Arosco à GEOGREEN et de la réalisation des acquisitions définitives de blocs d’actions hors marché2 effectuées par GEOGREEN auprès d’actionnaires historiques minoritaires, la structure de l’actionnariat d’Arverne sera la suivante :

Actionnaires Actions ordinaires Founder's

Shares Total actions % du capital

social

Droits de vote théoriques % Droits

de vote théoriques Geogreen 10 839 147 10 839 147 25,761% 10 839 147 19,928% Ex-associés d'Arverne Group SAS 3 671 272 3 671 272 8,725% 7 342 294 13,499% Concert Crescendissimo SAS

et Crescend'Green 1 482 063 1 455 902 2 937 965 6,983% 2 964 026 5,450% Schuman Invest 468 947 1 455 900 1 924 847 4,575% 468 947 0,862% Eiffel Essentiel SLP 2 689 177 1 455 900 4 145 077 9,851% 4 184 354 7,693% Fondateurs du SPAC Transition 4 640 187 4 367 702 9 007 889 21,409% 7 617 327 14,005% ADEME Investissement SAS 3 558 358 340 037 3 898 395 9,265% 6 922 716 12,728% Renault SAS 2 944 736 340 037 3 284 773 7,807% 5 889 472 10,828% Hydro Energy Invest AS 2 232 288 2 232 288 5,305% 2 232 288 4,104% Bpifrance 1 709 740 1 709 740 4,063% 1 709 740 3,143% Crédit Mutuel Equity 1 500 000 1 500 000 3,565% 3 000 000 5,516% Flottant 5 932 577 5 932 577 14,100% 8 837 528 16,248% Total 37 028 305 5 047 776 42 076 081 100,000% 54 390 512 100,000% Expand

Arosco et INFRAGREEN V, qui agissent de concert vis-à-vis d’Arverne, ont l’intention de maintenir la participation de GEOGREEN dans Arverne en deçà du seuil de 30 % des actions et/ou des droits de vote.

À propos de RGREEN INVEST

RGREEN INVEST est une société de gestion indépendante, basée à Paris, spécialisée depuis 15 ans dans le financement de la transition énergétique. Certifiée B Corp, RGREEN INVEST propose aux entrepreneurs européens de ce secteur une gamme complète de solutions financières, en equity et en dette, afin de les accompagner dans leur croissance. Avec un total de 3,6 milliards d'euros gérés depuis l’origine et une équipe de plus de 50 professionnels spécialisés et engagés, RGREEN INVEST a déjà soutenu 5 000 projets principalement en Europe,

contribuant activement à l'accélération de la transition énergétique, au renforcement de la souveraineté et de l'indépendance énergétique des États, ainsi qu'à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique.

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À propos d’ARVERNE

Arverne, 1er fournisseur français de solutions géothermales, rend accessible les ressources durables de nos sous-sols pour développer nos territoires. Entreprise à Mission et cotée sur Euronext Paris, Arverne œuvre pour une énergie souveraine, locale et durable au service des territoires et des industriels. Fournisseur de chaleur et froid géothermal, de métaux critiques géothermaux, de forages et travaux, Arverne intègre les expertises géosciences et forage, au service de la décarbonation, la souveraineté, et la réindustrialisation des territoires.

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