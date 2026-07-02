Haleon va accélérer sa transformation basée sur l’IA grâce à un nouveau partenariat de cinq ans avec Microsoft

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Haleon, une entreprise spécialisée dans la santé grand public et entièrement dédiée à l’amélioration de la santé au quotidien, annonce aujourd’hui un nouveau partenariat de cinq ans avec Microsoft visant à développer ses capacités numériques, de données et d’IA à l’échelle de l’entreprise et à accélérer la mise en œuvre de sa stratégie mondiale Win as One.

Ce nouvel accord s’appuie sur l’utilisation actuelle de Microsoft 365 Copilot par Haleon et favorise davantage l’adoption à grande échelle d’outils basés sur l’IA dans l’ensemble de l’entreprise, aidant ainsi les équipes à automatiser les tâches routinières, à collaborer plus efficacement et à se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Il est important de noter que cet accord renforcera également l’infrastructure numérique et basée sur l’IA de Haleon grâce à une adoption plus poussée des capacités de Microsoft en matière d’IA agentique, de sécurité et de gestion des identités, aidant ainsi l’entreprise à déployer l’IA de manière sécurisée et responsable.

Haleon et Microsoft co-créeront des cas d’utilisation de l’IA à fort impact qui apporteront de la valeur ajoutée dans de multiples fonctions critiques, allant de la compréhension des consommateurs et de l’innovation à la chaîne d’approvisionnement et à l’exécution commerciale. Cela permettra en fin de compte à Haleon d’offrir une meilleure santé au quotidien aux consommateurs du monde entier, par exemple grâce à une accélération de la recherche scientifique et du développement de contenus cliniques, à une création et une personnalisation améliorées des contenus marketing, ainsi qu’à de meilleures prévisions et une prise de décision optimisée à tous les niveaux de l’entreprise.

En exploitant des capacités avancées en matière d’IA, Haleon acquerra une meilleure compréhension des besoins en constante évolution des consommateurs, stimulera l’innovation produit à un rythme soutenu et harmonisera ses opérations, de la chaîne d’approvisionnement à l’exécution commerciale. Cela permettra à Haleon de répondre plus rapidement à la demande croissante des consommateurs, de proposer des produits de santé personnalisés et de veiller à ce que ses marques de confiance, fondées sur la science, soient disponibles au bon endroit et au bon moment pour des millions de personnes supplémentaires à travers le monde. Cela soutiendra en retour les ambitions mondiales de Haleon, qui consistent à toucher un milliard de consommateurs supplémentaires d’ici 2030 et à offrir aux actionnaires des rendements parmi les meilleurs du secteur.

Claire Dickson, directrice du numérique et des technologies chez Haleon, déclare : « Cette collaboration marque une avancée majeure dans la manière dont nous utilisons le numérique, les données et l’IA pour mettre en œuvre notre stratégie mondiale : stimuler la croissance, améliorer la productivité et instaurer une culture plus agile et axée sur la performance. Nous intégrons déjà des capacités d’IA à tous les niveaux de l’entreprise, ce qui se traduit par des résultats mesurables et des gains d’efficacité dans des domaines tels que la connaissance des consommateurs, le marketing, la R&D et la chaîne d’approvisionnement. En combinant les capacités de Microsoft en matière de cloud et d’IA avec la profonde expertise de Haleon dans le domaine de la santé grand public, nous accélérons nos progrès en matière d’IA : nous simplifions nos méthodes de travail, tirons davantage de valeur de nos données, accélérons l’innovation et aidons nos équipes à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées au bénéfice de nos consommateurs. »

Darren Hardman, directeur général de Microsoft Royaume-Uni et Irlande, déclare : « Haleon avance à un rythme soutenu et avec détermination dans son parcours vers l’IA, en utilisant les capacités cloud et d’IA de Microsoft pour transformer ses ambitions en résultats concrets à l’échelle de toute l’organisation. De la connaissance des consommateurs et du marketing à la R&D, en passant par la chaîne d’approvisionnement et la prise de décision, Haleon montre déjà comment l’IA peut aider les équipes à travailler plus intelligemment, à innover plus rapidement et à apporter des avantages significatifs aux consommateurs. Nous sommes fiers d’accompagner Haleon dans le déploiement sécurisé et responsable de l’IA, en aidant l’entreprise à tirer davantage de valeur de ses données et à accélérer sa mission : offrir une meilleure santé au quotidien à des millions de personnes supplémentaires à travers le monde. »

En utilisant Microsoft Azure comme plateforme cloud principale et Microsoft Copilot dans le cadre de ses fondements d’IA d’entreprise, Haleon bénéficiera d’une infrastructure évolutive, d’analyses avancées et des capacités de sécurité de niveau entreprise de Microsoft. Cela inclut le renforcement de la gestion des identités, de la gouvernance et de la protection contre les menaces afin de contribuer à la sécurisation des données, des systèmes et des flux de travail basés sur l’IA, alors que Haleon déploie l’IA de manière responsable, sécurisée et à grande échelle.

Cet accord soutient l’ambition de Haleon de bâtir une entreprise d’intelligence décisionnelle et basée sur l’IA, où les données et les informations circulent de manière fluide pour permettre des décisions plus rapides, plus intelligentes et davantage centrées sur le consommateur. Cela passe notamment par le développement de capacités d’IA agentique de nouvelle génération, afin de permettre aux équipes numériques et technologiques de Haleon de gérer, de gouverner et de sécuriser des agents numériques intelligents. Ces agents travailleront aux côtés des équipes de Haleon pour les aider à repérer plus tôt les opportunités, à réagir plus rapidement et à offrir de meilleurs résultats aux consommateurs, aux clients et aux professionnels de santé.

À propos de Haleon

Haleon (LSE/NYSE : HLN) est une entreprise grand public qui se consacre exclusivement à l’amélioration de la santé au quotidien. Notre personnel, nos marques, notre recherche, nos investissements et nos innovations visent à améliorer la santé au quotidien des consommateurs. Notre portefeuille de produits couvre six grandes catégories : santé bucco-dentaire, vitamines, minéraux et compléments alimentaires (VMS), soulagement de la douleur, santé respiratoire, santé digestive, santé cutanée thérapeutique et autres. Nos marques de premier plan, telles qu’Advil, Centrum, Otrivin, Panadol, parodontax, Polident, Sensodyne, Theraflu et Voltaren, bénéficient de la confiance de plus d’un milliard de consommateurs et sont recommandées par les professionnels de santé du monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.haleon.com.

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