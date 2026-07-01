Andersen Global pogłębia zdolności w dziedzinie opodatkowania i globalnej mobilności w Niemczech

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zwiększa zasięg swojej oferty poprzez zawarcie umowy o współpracy z Lohr and Company (L+C), platformą świadczącą doradztwo w kwestiach podatkowych kierowaną przez doświadczony personel, oferującą praktyczne, elastyczne rozwiązania w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, opodatkowania na szczeblu transgranicznym, globalnej mobilności i cen transferowych.

Firma L+C z siedzibą w Niemczech oraz oddziałem w Austrii doradza dużym przedsiębiorstwom międzynarodowym oraz firmom rodzinnym, firmom świadczącym doradztwo na rzecz zamożnych rodzin, fundacjom oraz zamożnym klientom prywatnym. Firma, która powstała w 2001 r., specjalizuje się w globalnej mobilności, fuzjach i przejęciach, międzynarodowym prawie podatkowym, sprawozdawczości z podziałem na poszczególne kraje oraz cenach transferowych, w tym sprawozdawczości dotyczącej filaru 2. Ponadto L+C oferuje klientom usługi wsparcia w zakresie funduszy powierniczych i fundacji, zgodności z przepisami podatkowymi, list płac i księgowości finansowej, a także prywatne usługi doradztwa finansowego.

– Współpraca z Andersen Global to istotny krok w kierunku rozszerzenia naszych międzynarodowych zdolności i wzmocnienia korzyści oferowanych klientom mierzącym się z coraz bardziej zawiłymi problemami natury transgranicznej – powiedział Jörg-Andreas Lohr, wspólnik zarządzający L+C. – Nasza firma powstała w celu dostarczania praktycznych rozwiązań wysokiej jakości z zastosowaniem spersonalizowanego podejścia. Dzięki tej współpracy możemy jeszcze lepiej wspierać klientów, wykorzystując jednolite, globalne zasoby, przy zachowaniu koncentracji na kliencie, która jest wizytówką naszej praktyki.

– L+C wzmacnia zdolności naszej organizacji dzięki solidnej kadrze kierowniczej wyższego szczebla oraz gruntownej wiedzy technicznej. Jej doświadczenie w doradzaniu firmom rodzinnym w zawiłych kwestiach międzynarodowych pozwala nam jeszcze bardziej wzmocnić naszą globalną platformę i pogłębić zdolności, umożliwiając wspieranie klientów borykających się z problemami w zakresie mobilności pracowników i transgranicznymi kwestiami regulacyjnymi – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

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