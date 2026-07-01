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Microsoft neemt een licentie op de Sisvel Wi-Fi Multimode Patent pool

LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Microsoft is licentiehouder geworden van de Sisvel Wi-Fi Multimode pool. De computer- en softwarereus van de VS is de meest recente in een reeks belangrijke bedrijven die een licentie nemen op de essentiële standaardpatenten die via het programma worden aangeboden. Hiermee voegt het zich bij ASUS, Hewlett Packard Enterprise en Sony Group Corporation, evenals Huawei, Panasonic, Philips en ZTE die samen met KPN, Mitsubishi Electric, Orange, Aegis 11 (een dochteronderneming van Sisvel), SK Telecom en Wilus eveneens pool-licentiegevers zijn.

De Sisvel Wi-Fi Multimode pool dekt zowel Wi-Fi 6 als Wi-Fi 7 en biedt een efficiënte manier om de komende jaren tot essentiële wifirechten toegang te hebben.

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Contacts

Media
Giulia Dini
Executive Head of Brand
Tel.: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

Industry:

Sisvel

Release Versions
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Contacts

Media
Giulia Dini
Executive Head of Brand
Tel.: +34 93 131 5570
giulia.dini@sisvel.com

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