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コーペイ・クロスボーダー、Feverの公式グローバルFXパートナーに選定

為替リスク管理およびクロスボーダー決済ソリューションへのアクセスを提供

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 企業向け決済分野の世界的リーダーであるコーペイ*（Corpay, Inc.、NYSE：CPAY）は、同社のクロスボーダー事業がFeverと契約を締結したと発表しました。Feverは、ライブ・エンターテインメントの発見とチケット販売を担う、世界をリードするプラットフォームで、没入型体験、「Candlelight」コンサート、インタラクティブなポップアップ・イベントを専門としています。この契約に基づき、コーペイはFeverの独占的かつ公式のグローバル外国為替（FX）パートナーとなります。

この提携により、Feverは、北米、メキシコ、英国、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋にまたがるグローバル事業で、日々の事業活動から生じる外国為替エクスポージャーの管理に、コーペイ・クロスボーダーの革新的なソリューションを活用できるようになります。

「Feverは、世界のライブ・エンターテインメントとイベント・チケット販売テクノロジーの未来を体現しており、Feverの独占的な公式FXパートナーに選ばれたことを光栄に思います」と、コーペイ・クロスボーダー・ソリューションズの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは述べています。「この提携により、ライブ・エンターテインメント業界における企業向け決済および為替リスク管理ソリューションの主要プロバイダーとしてのコーペイ・クロスボーダーの地位が強化されるとともに、コーペイ・クロスボーダーのグローバル・パートナーシップ・プログラムがイベント・チケット販売分野へと拡大します。Feverがグローバル事業をさらに拡大していく中で、同社を支援できることを楽しみにしています。」

「50か国超で事業を展開するFeverにとって、効果的な外国為替管理は、Feverの継続的な成長を支えるうえで極めて重要です。Feverが世界規模で事業を拡大し、世界中の数百万人に忘れられないライブ体験を届け続ける中で、コーペイは、FeverのFX業務を最適化するために必要な専門知識と規模を備えています」と、Feverの最高財務責任者であるラウル・ララ氏は述べました。

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイ：決済をシンプルに。詳しくはwww.corpay.comをご覧ください。

Feverについて

Feverは、カルチャーとライブ・エンターテインメントを発見するための、世界をリードするテック・プラットフォームであり、昨年は1億人を超える人々が40か国超で最高の体験を見つけるきっかけを提供しました。現実の場でカルチャーとエンターテインメントに誰もがアクセスできるようにすることを使命とするFeverは、没入型展示やスポーツから、インタラクティブな演劇公演、コンサート、フェスティバルまで、ユーザーがユニークな体験やイベントを楽しめるよう促すとともに、パートナーにはデータとテクノロジーを提供し、世界各地で新たな体験を開発・拡大できるよう支援しています。

*本リリースにおける「コーペイ」は、主にCorpay, Inc.のクロスボーダー部門（https://www.corpay.com/cross-border）を指します。コーペイ・クロスボーダーを構成する企業の完全な一覧は、https://www.corpay.com/complianceでご覧いただけます。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Corpay Contact:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Fever Contact:
Francis Chevalier
Director, Partnerships
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
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Brad Loder
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Fever Contact:
Francis Chevalier
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+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

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