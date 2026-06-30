STOKR si aggiudica licenze CASP e PI in Lussemburgo prima della scadenza MiCAR

LUSSEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--STOKR, la piattaforma di titoli digitali con sede in Lussemburgo ha ottenuto l’autorizzazione dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ai sensi del regolamento dell’UE sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) e della legge del 10 novembre 2009 in materia di servizi di pagamento, ottenendo le licenze di fornitore di servizi di cripto-attività (CASP) e di istituto di pagamento (PI) poco più di una settimana prima della scadenza del 1° luglio 2026 prevista per l’entrata in vigore del MiCAR.

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