SLB ottiene un contratto di sette anni con l'iniziativa Ahmadi Innovation Valley della Kuwait Oil Company
SLB ottiene un contratto di sette anni con l'iniziativa Ahmadi Innovation Valley della Kuwait Oil Company
L'accordo rende SLB il primo appaltatore nell'ambito dell'iniziativa innovativa di punta della KOC
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha ottenuto dalla Kuwait Oil Company (KOC) un contratto di sette anni nell'ambito dell'iniziativa Ahmadi Innovation Valley (AIV). L'accordo supporterà la ricerca applicata, l'implementazione della tecnologia e i programmi di innovazione digitale allineati con gli obiettivi energetici a lungo termine del Kuwait.
I termini dell'accordo prevedono la collaborazione di SLB e KOC per valutare, testare e mettere in opera tecnologie avanzate in una gamma di priorità operative e strategiche, tra cui intelligenza artificiale (AI), applicazioni di internet delle cose industriale (IIoT), ottimizzazione manifatturiera, tecnologie dei serbatoi, gestione idrica e iniziative di transizione energetica.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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