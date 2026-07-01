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SLB ottiene un contratto di sette anni con l'iniziativa Ahmadi Innovation Valley della Kuwait Oil Company

L'accordo rende SLB il primo appaltatore nell'ambito dell'iniziativa innovativa di punta della KOC

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--L'azienda globale di tecnologia energetica SLB (NYSE: SLB) ha ottenuto dalla Kuwait Oil Company (KOC) un contratto di sette anni nell'ambito dell'iniziativa Ahmadi Innovation Valley (AIV). L'accordo supporterà la ricerca applicata, l'implementazione della tecnologia e i programmi di innovazione digitale allineati con gli obiettivi energetici a lungo termine del Kuwait.

I termini dell'accordo prevedono la collaborazione di SLB e KOC per valutare, testare e mettere in opera tecnologie avanzate in una gamma di priorità operative e strategiche, tra cui intelligenza artificiale (AI), applicazioni di internet delle cose industriale (IIoT), ottimizzazione manifatturiera, tecnologie dei serbatoi, gestione idrica e iniziative di transizione energetica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Moira Duff – Direttore, Comunicazioni esterne
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Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore, Relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
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EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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