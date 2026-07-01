Caidya gibt strategischen Zusammenschluss mit Simbec-Orion bekannt – Verbindung von frühen wissenschaftlichen Erkenntnissen mit globaler klinischer Umsetzung

RALEIGH, N.C. & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Caidya hat heute einen strategischen Zusammenschluss mit Simbec-Orion bekannt gegeben. So soll die Kluft zwischen frühen wissenschaftlichen Erkenntnissen und der weltweiten klinischen Umsetzung überbrückt werden. Durch den Zusammenschluss von Caidya und Simbec-Orion entsteht eine einzigartige CRO-Plattform für den Spezialbereich, die die Skalierung von Programmen ermöglicht und dabei Fokus, Geschwindigkeit und Verantwortungsbewußtsein gewährleistet.

Durch den strategischen Zusammenschluss werden sich gegenseitig ergänzende Stärken gebündelt, um einen umfassenderen Entwicklungspartner für innovative Biopharma-Unternehmen zu schaffen. Mit etablierten Niederlassungen in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum sowie in China verfügt das fusionierte Unternehmen über fundiertes Fachwissen und Umsetzungsstärke in den Regionen, die am wichtigsten sind.

Simbec-Orion verfügt über Kompetenzen in der klinischen Pharmakologie in frühen Phasen und fundiertes therapeutisches Fachwissen für komplexe Studien in späteren Phasen in den Bereichen Onkologie und seltene Krankheiten. So werden Auftraggeber dabei unterstützt, bereits früh im Entwicklungszyklus wichtige Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam werden beide Unternehmen komplexe, länderübergreifende Programme fördern. Sie bieten einen besser vernetzten Weg von den ersten Studien am Menschen – sowohl an gesunden Probanden als auch an Patienten – bis hin zur Zulassung.

Das Ergebnis sind umfassendere Kompetenzen, fundierteres Fachwissen und mehr Kontinuität – gepaart mit der Reaktionsfähigkeit, der Verantwortlichkeit und der engen Zusammenarbeit, die Kunden von einem spezialisierten CRO erwarten.

Mit seiner langjährigen Präsenz in ganz Europa und fast fünf Jahrzehnten Erfahrung in der Unterstützung innovativer Biopharma-Unternehmen hat sich Simbec-Orion den Ruf erarbeitet, Sponsoren bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen bei der Entwicklung zu unterstützen. Das Unternehmen verfügt über spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen klinische Pharmakologie, Onkologie und seltene Krankheiten und hat Studien in den Phasen I bis III betreut. Es stützt sich dabei auf eine starke europäische Präsenz sowie vertrauensvolle Beziehungen im gesamten Biotech-Ökosystem. Zum Angebot gehört auch die klinisch-pharmakologische Phase-I-Einheit von Simbec-Orion mit 48 Betten, eine der führenden Einrichtungen für Frühphasenstudien in Europa. Sie bietet Sponsoren einen durchgängigen Weg von den ersten Studien am Menschen bis zur Zulassung, wobei Wissen, Verantwortlichkeit und Dynamik in jeder Phase gewahrt bleiben.

„Wir freuen uns sehr, die Teams von Simbec-Orion und Caidya zusammenzubringen“, sagte Barbara Lopez Kunz, Chief Executive Officer von Caidya. „Durch diesen strategischen Zusammenschluss werden sich ergänzende Stärken gebündelt, um einen noch umfassenderen Entwicklungspartner für Innovatoren zu schaffen. Indem wir die europäische Präsenz und die Expertise von Simbec-Orion in der Frühphase mit der globalen Plattform von Caidya kombinieren, können wir Sponsoren vom First-in-Human-Stadium bis zur Zulassung unterstützen und ihnen dabei helfen, gerade dort erfolgreich zu sein, wo die Entwicklung am schwierigsten wird: an der Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Innovation, operativer Komplexität und globaler klinischer Durchführung.“

„Wir freuen uns, unsere Kräfte mit Caidya zu bündeln – einem Unternehmen, das so viele unserer kulturellen Werte teilt“, sagte Fabrice Chartier, Chief Executive Officer von Simbec-Orion. „Durch den Zusammenschluss entsteht ein CRO, die die Eigenschaften eines spezialisierten Partners mit der Reichweite einer globalen Entwicklungsorganisation verbindet, um den Anforderungen der modernen Arzneimittelentwicklung gerecht zu werden. Gemeinsam werden wir unsere geografische Präsenz ausbauen, wovon Simbec-Orion durch einen verbesserten Zugang zu den Märkten in den USA und Asien und Caidya durch eine stärkere Präsenz in Europa sowie im Bereich der klinischen Pharmakologie der Phase I profitieren wird. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit Caidya einen noch leistungsstärkeren Partner für Innovatoren zu schaffen.“

„Simbec-Orion hat sich einen hervorragenden Ruf in der klinischen Forschung erworben, insbesondere was die Bewältigung der Komplexität der frühen Entwicklungsphasen und der europäischen Zulassungsbedingungen angeht“, sagte Dr. Lingshi Tan, Executive Chairman of the Board bei Caidya. „Durch die Kombination von Fachwissen mit der globalen Reichweite und der umfassenden therapeutischen Erfahrung von Caidya sind wir in einer einzigartigen Position, um den wachsenden Trend grenzüberschreitender Innovationen im Biopharma-Bereich zu unterstützen, insbesondere den wechselseitigen Austausch über Therapien zwischen den USA, Europa und Asien.“

„CBPE ist stolz darauf, hohe Investitionen in die Mitarbeiter und die digitale Transformation von Simbec-Orion getätigt zu haben, was seit 2019 ein starkes Wachstum ermöglicht hat. Wir sind zuversichtlich, dass der Zusammenschluss mit Caidya das ideale nächste Kapitel für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und seine Kunden darstellt“, sagte Anand Jain, Partner bei CBPE and Chairman of Simbec-Orion. „Durch die Kombination ähnlicher Unternehmenskulturen mit einem stärker vernetzten Entwicklungsmodell profitieren die Auftraggeber von einem nahtlosen Weg von der ersten Anwendung am Menschen bis hin zur Zulassung, ohne den bewährten Partner, dem sie vertrauen, wechseln zu müssen.“

Mit sich ergänzenden Unternehmenskulturen und einem gemeinsamen Bekenntnis zu Fokus, Schnelligkeit und Verantwortungsbewusstsein wird das fusionierte Unternehmen unter der Leitung von Barbara Lopez Kunz als CEO geführt, während Fabrice Chartier weiterhin den Geschäftsbetrieb von Simbec-Orion verantwortet. Mit einer strategischen Präsenz, die sich über wichtige globale Märkte erstreckt, folgt Caidya weiterhin der Mission, mit Arzneimittelentwicklern zusammenzuarbeiten, um Patienten weltweit lebensverändernde Therapien zur Verfügung zu stellen.

Edgemont fungierte als exklusiver Finanzberater von Caidya, während Sidley Austin als Rechtsberater von Caidya tätig war. Stifel fungierte als Finanzberater und Eversheds Sutherland als Rechtsberater von Simbec-Orion und CBPE.

Hier erfahren Sie mehr über Caidya und deren Dienstleistungsangebot: www.caidya.com.

Über Caidya

Caidya ist ein weltweit tätiger CRO-Partner, der sich darauf spezialisiert hat, innovative Biopharma-Unternehmen dabei zu unterstützen, die Komplexität der Arzneimittelentwicklung schneller, sicherer und mit größerer Zuversicht zu meistern. Wir sind auf die Durchführung komplexer klinischer Studien spezialisiert, darunter in anspruchsvollen Therapiebereichen, mit innovativen Studiendesigns, bei seltenen Patientengruppen und bei grenzüberschreitenden Programmen. Wir arbeiten eng mit den Sponsoren zusammen, um bahnbrechende Therapien für Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf weltweit voranzutreiben.

Mit einer strategischen Präsenz in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum sowie fundierter Expertise in China verbindet Caidya globale Reichweite mit lokalem Wissen, um regionale und globale Studien zu unterstützen. Wir arbeiten als verlängerter Arm unserer Kunden, um Komplexität zu bewältigen, Risiken zu minimieren und die hochwertigen Daten zu generieren, die für die Weiterentwicklung wichtiger Therapien erforderlich sind.

Über Simbec-Orion

Simbec-Orion mit Hauptsitz im Vereinigten Königreich ist ein erfahrenes, technologieorientiertes, weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf klinische Pharmakologie, Onkologie und seltene Krankheiten spezialisiert hat. Mit über fünf Jahrzehnten Erfahrung stellt Simbec-Orion sein Fachwissen im Bereich klinischer Studien einer Vielzahl kleiner bis mittelgroßer Biotech- und Pharmapartner auf der ganzen Welt zur Verfügung.

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