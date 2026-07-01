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Andersen Global refuerza sus capacidades en materia de impuestos y movilidad global en Alemania

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global potencia su presencia mediante un acuerdo de colaboración con Lohr and Company (L+C), una plataforma de asesoría fiscal dirigida por profesionales con amplia experiencia, que ofrece soluciones prácticas y ágiles en cumplimiento tributario, impuestos transfronterizos, movilidad global y precios de transferencia.

Con sede en Alemania y presencia en Austria, L+C ofrece asesoría a grandes multinacionales y empresas familiares, grandes patrimonios familiares, fundaciones y personas acaudaladas. La firma, fundada en 2001, se especializa en áreas como la movilidad global, fusiones y adquisiciones, derecho tributario internacional, informes país por país y precios de transferencia, incluidos los informes fiscales de Pilar 2. Además, L+C brinda apoyo a sus clientes en materia de fideicomisos y fundaciones, cumplimiento tributario, nómina y contabilidad financiera, así como servicios de asesoría financiera privada.

“Colaborar con Andersen Global representa un paso importante y nos permite ampliar nuestras capacidades internacionales y fortalecer el valor que brindamos a los clientes que se deben lidiar con asuntos transfronterizos cada vez más complejos”, declaró Jörg-Andreas Lohr, socio gerente de L+C. “Nuestra firma tiene como objetivo ofrecer soluciones prácticas y de alta calidad con un enfoque personalizado. A través de esta colaboración, estamos aún mejor posicionados para apoyar a los clientes con recursos globales integrados, al tiempo que mantenemos el servicio centrado en el cliente que define nuestra práctica”.

Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, agregó: “L+C mejora las capacidades de nuestra organización gracias a su sólido equipo directivo y su profunda experiencia técnica. Su experiencia en el asesoramiento a empresas familiares sobre asuntos internacionales complejos fortalece aún más nuestra plataforma global y amplía nuestra capacidad para apoyar a los clientes que deben hacer frente a la movilidad laboral y a cuestiones regulatorias transfronterizas en constante evolución”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y legalmente separadas, compuesta por profesionales fiscales, jurídicos y de valoración de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

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Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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