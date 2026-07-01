SLB、クウェート石油会社（KOC）のアハマディ・イノベーション・バレー構想に基づき7年間の契約を獲得

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- グローバルエネルギー技術企業であるSLB（NYSE：SLB）は、クウェート石油会社（KOC）のアハマディ・イノベーション・バレー（AIV）構想に基づき、7年間の契約を獲得しました。この契約は、クウェートの長期エネルギー目標に沿った応用研究、技術導入、デジタルイノベーションプログラムを支援するものです。

この契約に基づき、SLBはKOCと協力し、AI、産業用IoT（IIoT）アプリケーション、生産最適化、油層技術、水管理、エネルギー転換構想など、幅広い事業運営および戦略的優先事項にわたる先進技術の評価、試験、導入を行います。

アハマディ・イノベーション・バレーは、KOCの主要イノベーション構想であり、産業界、学術界、技術プロバイダーを結集し、上流部門における戦略的技術課題に取り組むものです。

クウェート石油会社（KOC）の最高経営責任者（CEO）であるアハマド・ジャベル・アル・エイダン氏は、「アハマディ・イノベーション・バレーは、クウェートのエネルギー分野における技術リーダーシップの推進において重要な一歩となる。主要な技術パートナーとの連携を通じて、技術導入を加速させ、現地の能力を強化し、知識移転を拡大することで、クウェートのエネルギー産業を支援していく」と述べています。

SLBのCEOであるオリヴィエ・ル・プーシュは、「エネルギー産業には技術は豊富にあります。課題は、それを大規模に展開し、イノベーションを事業運営上の成果に結びつけることです。アハマディ・イノベーション・バレーは、技術プロバイダー、研究者、そして運用チームを結集させ、KOCの事業全体における新たなソリューションの評価、導入、そして規模拡大を加速させる。当社は、自社技術、専門知識、そしてグローバルな経験を提供し、現地の能力強化と次世代のクウェート人材の育成を支援できることを誇りに思います」と述べています。

SLBは、AIVイニシアチブを通じて、複数の事業分野と技術分野にわたる応用研究と技術管理を支援する。このイニシアチブにより、KOCは新たな技術の評価、試験運用、そして導入を柔軟に行うことができます。

本契約の一環として、SLBはクウェートにアハマディ・イノベーション・バレー専用施設を建設する計画で、2026年に着工、2028年に開設を予定しています。

今回の契約は、SLBとKOCの85年以上にわたる協力関係に基づくものであり、両社の長年にわたる関係における重要な節目となります。

キーポイント：

クウェート石油会社（KOC）は、アハマディ・イノベーション・バレー（AIV）構想に基づき、SLBに7年間の契約を締結しました。

AIV構想を通じて、SLBは人工知能、産業用IoT（IIoT）アプリケーション、生産最適化、油層技術、水管理、エネルギー転換イニシアチブなど、約100件のプロジェクトにわたる応用研究および技術プログラムを支援します。

AIV構想を通じて、SLBは人工知能、産業用IoT（IIoT）アプリケーション、生産最適化、油層技術、水管理、エネルギー転換イニシアチブなど、約100件のプロジェクトにわたる応用研究および技術プログラムを支援します。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁する同社は、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細は、 slb.com をご覧ください。

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