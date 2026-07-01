Caidya annonce un rapprochement stratégique avec Simbec-Orion pour établir un pont entre les premières découvertes scientifiques et la mise en œuvre clinique à l’échelle mondiale

RALEIGH, Caroline du Nord et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Caidya a annoncé aujourd’hui un rapprochement stratégique avec Simbec-Orion, visant à établir un pont entre les premières découvertes scientifiques et la mise en œuvre clinique à l’échelle mondiale. L’association Caidya et Simbec-Orion donne naissance à une plateforme CRO clinique spécialisée et différenciée, qui permet de développer des programmes à grande échelle tout en conservant leur orientation, leur rapidité et leur responsabilité.

Cette alliance stratégique permet de réunir des forces complémentaires afin de former un partenaire de développement plus complet pour les entreprises biopharmaceutiques innovantes. Grâce à des implantations bien établies en Europe, en Amérique, dans la région Asie-Pacifique et en Chine, l’entité issue de cette alliance peut apporter une expertise et des capacités d’exécution significatives dans les régions les plus stratégiques.

Simbec-Orion apporte des capacités en pharmacologie clinique de phase précoce, ainsi qu’une expertise thérapeutique approfondie relative aux essais complexes de phase avancée en oncologie et dans le domaine des maladies rares. Cela aide les promoteurs à prendre des décisions cruciales dès les premières étapes du cycle de développement. Ensemble, ces deux entités renforcent leur capacité à prendre en charge des programmes transfrontaliers complexes, et offrent un accompagnement plus cohérent allant des premières études chez l’homme (chez des volontaires sains et chez des patients) jusqu’à l’enregistrement.

Résultat : des capacités élargies, une expertise approfondie et une plus grande continuité, le tout avec toute la réactivité, la responsabilité et la collaboration étroite que les clients attendent d’une société CRO spécialisée.

Grâce à une présence bien établie à travers l’Europe et à près de cinq décennies d’expérience au service d’entreprises biopharmaceutiques innovantes, Simbec-Orion s’est forgé une réputation en aidant les promoteurs à relever certains des défis de développement les plus complexes du secteur. L’entreprise apporte une expertise spécialisée en pharmacologie clinique, en oncologie et dans le domaine des maladies rares, allant des essais de phase I aux essais de phase III, soutenue par une solide implantation européenne et des relations de confiance au sein de l’écosystème biotechnologique. Cette fusion inclut l’unité de pharmacologie clinique de phase I de Simbec-Orion, forte de 48 lits (l’une des principales installations européennes dédiées aux phases précoces), offrant aux promoteurs une trajectoire continue depuis les premières études chez l’homme jusqu’à l’homologation, et préservant le savoir-faire, les connaissances, la responsabilité et la dynamique à chaque étape des processus.

« Nous sommes ravis de voir les équipes de Simbec-Orion et de Caidya unir leurs forces », a déclaré Barbara Lopez Kunz, Directrice générale de Caidya. « Ce rapprochement stratégique permet de réunir des atouts complémentaires afin de créer un partenaire de développement plus complet au service des acteurs innovants. En associant la présence européenne et l’expertise en phases précoces de Simbec-Orion avec la plateforme mondiale de Caidya, nous pouvons accompagner les promoteurs depuis les premières études chez l’homme jusqu’à l'homologation, tout en les aidant à réussir là où le développement devient le plus difficile : c'est-à-dire à la croisée de l’innovation scientifique, de la complexité opérationnelle et de la mise en œuvre clinique à l’échelle mondiale ».

« Nous sommes ravis d’unir nos forces avec Caidya, qui partage tant d’éléments de notre culture commune », a déclaré Fabrice Chartier, Directeur général de Simbec-Orion. « Notre alliance donne naissance à une société CRO qui allie la proximité d’un partenaire spécialisé qui allie la proximité d’un partenaire spécialisé à la portée d’une entreprise de développement mondiale, dans le but de répondre aux besoins du développement pharmaceutique moderne. Ensemble, nous renforcerons notre présence géographique conjointe, ce qui permettra à Simbec-Orion de bénéficier d’un meilleur accès aux marchés américain et asiatique, et à Caidya d’accroître sa présence en Europe et dans le domaine de la pharmacologie clinique de phase I. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de nous associer à Caidya pour devenir un partenaire plus complet au service des acteurs innovants ».

« Simbec-Orion s’est forgé une réputation d’excellence dans la recherche clinique, notamment au vu de sa capacité à naviguer dans les complexités du développement en phase précoce et des environnements réglementaires européens », a déclaré le Dr. Lingshi Tan, Président du Conseil d’administration de Caidya. « En associant leur expertise à la portée mondiale et à la solide expérience thérapeutique de Caidya, nous sommes idéalement positionnés pour soutenir la tendance croissante à l’innovation biopharmaceutique transfrontalière, et notamment les échanges bidirectionnels de traitements entre les États-Unis, l’Europe et l’Asie ».

« CBPE est fier d’avoir soutenu d’importants investissements dans les ressources humaines et la transformation numérique de Simbec-Orion, ce qui a permis d'enregistrer une forte croissance depuis 2019. Nous sommes convaincus que cette alliance avec Caidya constitue le prochain chapitre idéal pour l’entreprise, ses collaborateurs et ses clients », a déclaré Anand Jain, Associé chez CBPE et Président de Simbec-Orion. « En combinant des cultures d’entreprise alignées avec un modèle de développement plus connecté, les promoteurs bénéficient d’une trajectoire continue, allant de la première administration chez l’homme jusqu’à l’homologation, sans changer de partenaire expérimenté en qui ils ont confiance ».

Avec des cultures complémentaires et un engagement commun en faveur de la concentration, de la rapidité et de la responsabilité, cette entité fusionnée sera dirigée par Barbara Lopez Kunz au poste de PDG, tandis que Fabrice Chartier continuera à diriger les opérations de Simbec-Orion au sein de cette société fusionnée. Grâce à sa présence stratégique couvrant les principaux marchés mondiaux, Caidya poursuit sa mission qui consiste à s’associer aux développeurs de médicaments pour apporter aux patients du monde entier des traitements capables de transformer leur vie.

Edgemont était le conseiller financier exclusif de Caidya, tandis que Sidley Austin était son conseiller juridique. Stifel a été le conseiller financier et Eversheds Sutherland le conseiller juridique de Simbec-Orion et de CBPE.

Pour plus d’informations sur Caidya et ses services, veuillez consulter le site www.caidya.com.

À propos de Caidya

Caidya, un partenaire CRO à l'échelle mondiale, s'engage à aider les acteurs innovants du secteur biopharmaceutique à surmonter les complexités liées au développement de médicaments, en leur apportant rapidité, certitude et confiance. Nous sommes spécialisés dans la réalisation d'essais cliniques complexes, notamment dans des domaines thérapeutiques difficiles, avec des protocoles d'étude innovants, des populations de patients rares et des programmes transfrontaliers. Nous travaillons en étroite collaboration avec les promoteurs afin de faire évoluer les traitements révolutionnaires destinés aux patients dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Grâce à une implantation stratégique couvrant les Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique, ainsi qu’à une expertise pointue en Chine, Caidya combine une portée mondiale et ses connaissances locales pour accompagner les études régionales et mondiales. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour leur permettre de surmonter la complexité, de réduire les risques et de générer des données de haute qualité, indispensables aux développements thérapeutiques essentiels.

À propos de Simbec-Orion

Simbec-Orion, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, est une société internationale de recherche sous contrat (CRO) expérimentée et à la pointe de la technologie, spécialisée dans la pharmacologie clinique, l’oncologie et les maladies rares. Avec plus de cinq décennies d’expérience, Simbec-Orion met son expertise en matière d’essais cliniques au service d’un grand nombre de partenaires biotechnologiques et pharmaceutiques (petites et moyennes entreprises), partout dans le monde.

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