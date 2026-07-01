Caidya宣布與Simbec-Orion達成策略性整合，串接早期科學洞察與全球臨床執行

北卡羅來納州羅利市與倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Caidya今日宣布與Simbec-Orion達成策略性整合，旨在彌合早期科學洞察與全球臨床執行之間的落差。Caidya與Simbec-Orion的整合打造出具差異化的專業臨床研究機構(CRO)平台，使各項計畫得以擴展規模，同時維持專注度、速度與責任機制。

此次策略性整合匯集互補優勢，為創新生物製藥公司打造更完整的研發合作夥伴。憑藉在歐洲、美洲、亞太及中國已建立的營運據點，整合後的組織能在最關鍵的區域提供具實質意義的專業能力與執行能力。

Simbec-Orion具備早期臨床藥理能力，並在後期複雜的腫瘤與罕見疾病試驗方面擁有深厚的治療領域專業，協助申辦方在研發生命週期早期做出關鍵決策。雙方合併後，將強化支援複雜跨境專案的能力，並提供更完整的銜接路徑，從人體第一次試驗，涵蓋健康受試者與病患族群，一直到產品註冊階段。

其結果是更廣泛的能力、更深入的專業，以及更高的連續性，並以客戶對專業型臨床研究機構所期待的即時回應、責任機制與緊密協作方式交付。

憑藉在歐洲長期建立的營運基礎，以及近五十年支持創新生物製藥公司的經驗，Simbec-Orion在協助申辦方應對產業中最複雜的開發挑戰方面建立了良好聲譽。該組織具備臨床藥理學、腫瘤學及罕見疾病領域的專業能力，涵蓋第一期至第三期臨床試驗，並依託其穩固的歐洲佈局及在生物科技生態系統中的可靠合作關係。此次整合包含Simbec-Orion的48床位第一期臨床藥理單位，該設施為歐洲領先的早期臨床試驗中心之一，使申辦方能從人體第一次試驗一路銜接至產品註冊，形成連續路徑，並在每個階段維持知識延續、責任清晰與推進動能。

「我們非常高興能將Simbec-Orion與Caidya的團隊整合在一起，」Barbara Lopez Kunz (Caidya執行長)表示，「此次策略性整合匯集互補優勢，為創新者打造更完整的研發合作夥伴。透過結合Simbec-Orion的歐洲布局與早期階段專業能力，以及Caidya的全球平台，我們能支持申辦方從人體第一次試驗一路到產品註冊，並協助他們在研發最具挑戰性的環節中取得成功：即科學創新、營運複雜性與全球臨床執行交會之處。」

「我們很高興能與Caidya攜手合作——雙方擁有許多共同的企業文化，」Fabrice Chartier (Simbec-Orion執行長)表示，「我們的整合組織將打造一家具備專業夥伴緊密協作特質，同時擁有全球研發覆蓋能力的臨床研究機構，以滿足現代藥物開發需求。雙方將共同強化地理布局，使Simbec-Orion更易進入美國與亞洲市場，同時讓Caidya在歐洲及第一期臨床藥理領域的布局更加完善。我們非常期待與Caidya合作，為創新者打造更完整的合作夥伴。」

「Simbec-Orion在臨床研究領域建立了卓越聲譽，特別是在早期開發階段的複雜性以及歐洲監管環境的應對方面，」Lingshi Tan博士 (Caidya董事會執行主席)表示，「透過將其專業能力與Caidya的全球布局及深厚治療領域經驗整合，我們得以在支持跨境生物製藥創新成長趨勢方面取得獨特優勢，特別是在美國、歐洲與亞洲之間治療方案雙向流動的發展上。」

「CBPE很榮幸能支持Simbec-Orion在人員投入與數位轉型方面進行重大投資，並促成其自2019年以來的強勁成長。我們相信，與Caidya攜手合作將為該業務、其員工與客戶開啟理想的新篇章，」Anand Jain (CBPE合夥人暨Simbec-Orion董事長)表示，「透過結合高度一致的企業文化與更緊密連結的研發模式，申辦方將獲得從人體第一次試驗一路到產品註冊的連續路徑，同時無需更換其信任且經驗豐富的合作夥伴。」

在文化互補與共同致力於專注、速度與責任機制的基礎上，整合後的組織將由Barbara Lopez Kunz擔任執行長領導，同時Fabrice Chartier將在整合後公司中繼續領導Simbec-Orion的營運。憑藉覆蓋主要全球市場的策略性布局，Caidya持續其使命，與藥物開發者合作，將改變生命的療法帶給全球患者。

Edgemont擔任Caidya的獨家財務顧問，而Sidley Austin則擔任Caidya的法律顧問。Stifel擔任財務顧問，Eversheds Sutherland則為Simbec-Orion與CBPE提供法律顧問服務。

如需更多有關Caidya及其服務的資訊，請造訪www.caidya.com。

關於Caidya

Caidya是一家全球臨床研究機構合作夥伴，致力於協助生物製藥創新者以更高的速度、確定性與信心應對藥物開發的複雜性。我們專注於執行複雜臨床試驗，包括高難度治療領域、創新試驗設計、罕見患者族群以及跨境研究計畫。我們與申辦方緊密合作，推動突破性療法的發展，造福全球尚未被滿足醫療需求的患者。

Caidya在美洲、歐洲及亞太地區均建立策略性布局，並在中國具備深厚專業能力，結合全球覆蓋與在地知識，以支持區域及全球性研究。我們作為客戶的延伸團隊，協助克服複雜性、降低風險，並產出推動關鍵療法發展所需的高品質數據。

關於Simbec-Orion

Simbec-Orion總部位於英國，是一家具備技術賦能的資深全球合約研究機構(CRO)，專注於臨床藥理學、腫瘤學及罕見疾病領域。憑藉超過五十年的經驗，Simbec-Orion為全球多種規模的中小型生物科技與製藥合作夥伴提供臨床試驗專業服務。

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