Caidya anuncia una fusión estratégica con Simbec-Orion para conectar la investigación científica inicial con la ejecución clínica mundial

RALEIGH, Carolina del Norte y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Caidya anunció hoy una fusión estratégica con Simbec-Orion, pensada para zanjar la brecha entre la investigación científica inicial y la ejecución clínica mundial. La fusión de Caidya y Simbec-Orion crea una plataforma clínica diferenciada y especializada de organizaciones de investigación por contrato, para que los programas puedan escalar y a la vez mantener el enfoque, la rapidez y la responsabilidad.

Esta fusión estratégica combina una serie de ventajas complementarias de las cuales emerge un socio de desarrollo más completo para las empresas biofarmacéuticas innovadoras. Con operaciones consolidadas en Europa, América, Asia y el Pacífico y China, la organización combinada ofrece un nivel significativo de experiencia y capacidad de ejecución en las regiones más importantes.

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