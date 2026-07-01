アンダーセン・グローバル、ドイツにおける税務およびグローバル・モビリティー領域のサービス提供能力を強化

米サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、ベテラン専門家率いる税務アドバイザリー・プラットフォームであるローア・アンド・カンパニー（L+C）との提携契約により、同地域におけるプレゼンスを強化し、税務コンプライアンス、クロス・ボーダー税務、グローバル・モビリティー、移転価格分野において、実務的かつ迅速なソリューションを提供します。

本社をドイツに置き、オーストリアで事業を展開するL+Cは、大手多国籍企業や家族経営企業、ファミリー・オフィス、財団、および個人富裕層に対してアドバイザリー・サービスを提供しています。2001年に設立後、グローバル・モビリティー、M&A、国際税法、国別報告書、第2の柱（Pillar Two）報告を含む移転価格などの分野を専門としています。さらに、L+Cは、信託および財団、税務コンプライアンス、給与業務および財務会計、そして個人向け財務アドバイザリー・サービスを通じてクライアントを支援しています。

L+Cのマネージング・パートナーであるJörg-Andreas Lohr氏は、「アンダーセン・グローバルとの提携は、当社の国際的なサービス体制を拡大し、ますます複雑化する国際案件への対応を進めるクライアントへの付加価値を強化する上で重要な一歩となります」と述べ、「当社の事務所は、個別ニーズに応じたアプローチで、実践的かつ質の高いソリューションを提供することを基盤としています。この提携を通じて、当社の理念であるクライアント中心のサービスを維持しつつ、世界規模でリソースを円滑に活用しながらクライアントを支援する体制がさらに整うことになります」と付け加えています。

アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者であるマーク・L・ヴォルサッツは、「L+Cは、ベテラン専門家による確かなリーダーシップと深い専門知識により、当社のサービス提供能力をさらに強化する存在です。家族経営企業に対する複雑な国際案件に関する豊富なアドバイザリー実績により、当社のグローバル・プラットフォームを一層強固にするとともに、人材のグローバルな移動や国際間の規制環境の変動に対応するクライアントの支援において、当社のサポート体制にさらなる深みをもたらします」と述べています。

アンダーセン・グローバルは、世界中の税務、法務、評価の専門家から構成される、法的に独立した加盟ファームによる国際的なネットワークです。2013年に米国の加盟ファームであるアンダーセン・タックスによって設立され、現在では加盟ファームと提携ファームを通じて、世界中に50,000人以上のプロフェッショナルを擁し、1,000を超える拠点で事業を展開しています。

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