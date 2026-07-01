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Corpay Cross-Border被指定為Fever官方全球外匯合作夥伴

提供貨幣風險管理和跨境支付解決方案

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY)今日宣布，其Cross-Border業務部門已與Fever達成協議，後者是全球首屈一指的現場娛樂發現和票務平台，專注於沉浸式體驗、燭光音樂會和互動快閃活動。根據協議，Corpay將成為Fever的獨家官方全球外匯(FX)合作夥伴。

透過此次合作，Fever在北美、墨西哥、英國、歐洲、中東和非洲以及亞太地區的全球業務將能夠利用Corpay Cross-Border的創新解決方案，協助管理日常業務活動產生的外匯風險。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「Fever代表全球現場娛樂和活動票務技術的未來，我們很榮幸被指定為他們的獨家官方外匯合作夥伴。此次合作鞏固了我們在現場娛樂產業身為企業支付和貨幣風險管理解決方案領導廠商的地位，同時也將我們的全球合作夥伴計畫擴充到了活動票務領域。我們期待在Fever繼續擴大全球業務的過程中為其提供支援。」

Fever財務長Raúl Lara表示：「我們的業務遍及50多個國家，有效的外匯管理對於支援Fever的持續成長至關重要。隨著我們在全球持續擴張並為數百萬使用者帶來世界各地的難忘現場體驗，Corpay擁有我們實現外匯業務最佳化所需的專業知識和規模。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓支付變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com

關於Fever

Fever是全球首屈一指的文化與現場娛樂發現技術平台，去年已協助超過1億人在40多個國家探索最佳體驗。Fever的使命是讓現實生活中接觸文化和娛樂的機會大眾化，它激勵使用者享受獨特的體驗和活動——從沉浸式展覽和運動賽事到互動戲劇表演、音樂會和節慶活動——同時透過資料和技術賦能其合作夥伴，在全球開發和擴充新體驗。

*本文件中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的Cross-Border業務部門（網址：https://www.corpay.com/cross-border）；Corpay Cross-Border旗下公司的完整列表請參見此處：https://www.corpay.com/compliance

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Corpay連絡人：
Brad Loder
行銷長
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Fever連絡人：
Francis Chevalier
合作關係總監
Fever
+1 (514) 717-7589
francis.chevalier@feverup.com

Industry:

Corpay, Inc.

NYSE:CPAY
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Corpay連絡人：
Brad Loder
行銷長
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

Fever連絡人：
Francis Chevalier
合作關係總監
Fever
+1 (514) 717-7589
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