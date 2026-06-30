STOKR obtiene las licencias CASP y PI en Luxemburgo antes de la aplicación de MiCAR

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--STOKR, la plataforma luxemburguesa de valores digitales, ha recibido la autorización de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en virtud del Reglamento de la Unión Europea relativo a los mercados de criptoactivos (MiCAR) y de la Ley de 10 de noviembre de 2009 sobre servicios de pago. Esta autorización le permite obtener las licencias como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) y entidad de pago (PI), apenas una semana antes de la aplicación de MiCAR, prevista para el 1 de julio de 2026.

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