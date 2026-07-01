Andersen Global renforce ses capacités fiscales et de mobilité mondiale en Allemagne

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence grâce à un accord de collaboration avec Lohr and Company (L+C), une plateforme de conseil fiscal dirigée par des dirigeants, fournissant des solutions pratiques et réactives en matière de conformité fiscale, de fiscalité transfrontalière, de mobilité mondiale et de prix de transfert.

Basée en Allemagne et présente en Autriche, L+C conseille de grandes multinationales et entreprises familiales, des family offices, des fondations et des particuliers fortunés. Le cabinet, fondé en 2001, se spécialise dans des domaines tels que la mobilité mondiale, les fusacs, le droit fiscal international, la déclaration pays par pays et les prix de transfert, y compris la déclaration au titre du pilier 2. En outre, L+C soutient les clients avec des fiducies et des fondations, la conformité fiscale, la comptabilité de la paie et financière, et des services de conseil financier privés.

« La collaboration avec Andersen Global représente une étape importante dans l’expansion de nos capacités internationales et le renforcement de la valeur que nous apportons aux clients confrontés à des questions transfrontalières de plus en plus complexes », déclare Jörg-Andreas Lohr, associé directeur de L+C. « Notre entreprise s’appuie sur la fourniture de solutions pratiques et de haute qualité avec une approche personnalisée. Grâce à cette collaboration, nous sommes davantage en mesure de soutenir nos clients grâce à des ressources mondiales transparentes tout en maintenant le service axé sur le client qui définit notre pratique. »

Mark L. Vorsatz, président mondial et CEO d’Andersen, ajoute : « L+C renforce les capacités de notre organisation grâce à sa forte direction et à son expertise technique approfondie. Leur expérience en matière de conseil aux entreprises familiales sur des questions internationales complexes renforce encore notre plateforme mondiale et renforce notre capacité à aider nos clients à naviguer dans la mobilité de la main-d’œuvre et à faire évoluer les questions réglementaires transfrontières ».

Andersen Global est une association internationale de sociétés membres juridiquement distinctes et indépendantes composées de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte désormais plus de 50 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 1 000 sites par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

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