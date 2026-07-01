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Andersen Global amplia suas capacidades nas áreas tributária e de mobilidade global na Alemanha

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua presença por meio de um acordo de colaboração com a Lohr and Company (L+C), plataforma de consultoria tributária liderada por profissionais experientes que oferece soluções práticas e ágeis em conformidade tributária, tributação transfronteiriça, mobilidade global e preços de transferência.

Com sede na Alemanha e presença na Áustria, a L+C presta consultoria a grandes multinacionais, empresas familiares, escritórios familiares, fundações e pessoas físicas de alto patrimônio líquido. Fundada em 2001, a empresa é especializada em mobilidade global, fusões e aquisições (M&A), direito tributário internacional, relatórios país a país e preços de transferência, incluindo relatórios do Pilar 2. Além disso, a L+C oferece suporte a clientes em questões relacionadas a trusts e fundações, conformidade tributária, folha de pagamento e contabilidade financeira, bem como serviços de consultoria financeira privada.

“Colaborar com a Andersen Global representa um passo importante na expansão das nossas capacidades internacionais e no fortalecimento do valor que oferecemos aos clientes que lidam com questões transfronteiriças cada vez mais complexas”, afirmou Jörg-Andreas Lohr, sócio-diretor da L+C. “A nossa firma é construída com base na entrega de soluções práticas e de alta qualidade, com uma abordagem personalizada. Através desta colaboração, estamos ainda mais bem posicionados para apoiar os clientes com recursos globais integrados, mantendo ao mesmo tempo o serviço centrado no cliente que define a nossa prática.”

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “A L+C reforça as capacidades da nossa organização com sua forte liderança sênior e profunda expertise técnica. Sua experiência em assessorar empresas familiares em questões internacionais complexas fortalece ainda mais a nossa plataforma global e acrescenta profundidade à nossa capacidade de apoiar clientes na gestão da mobilidade da força de trabalho e das questões regulatórias transfronteiriças em constante evolução.”

A Andersen Global é uma associação internacional de empresas associadas juridicamente distintas e independentes, composta por profissionais das áreas tributária, jurídica e de avaliação de todas as partes do mundo. Fundada em 2013 pela empresa norte-americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50 mil profissionais e está presente em mais de mil locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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