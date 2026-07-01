-

Caidya annuncia la combinazione strategica con Simbec-Orion che avvicina le scoperte scientifiche iniziali e l'esecuzione clinica globale

RALEIGH, N.C. e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Caidya oggi ha annunciato una combinazione strategica con Simbec-Orion progettata per colmare il divario tra le scoperte scientifiche iniziali e l'esecuzione clinica globale. La combinazione di Caidya e Simbec-Orion crea una piattaforma clinica CRO specializzata differenziata che consente l'ampliamento dei programmi, mantenendo concentrazione, rapidità e responsabilità.

La combinazione strategica raduna punti di forza complementari per creare un partner di sviluppo più completo per le aziende biofarmaceutiche innovative. Con operazioni consolidate in Europa, nelle Americhe, nella regione APAC e in Cina, l'organizzazione aggregata offre competenze significative e capacità di esecuzione nelle regioni più importanti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per gli investitori e i media:

M iron Lila
Direttore dello sviluppo aziendale, Caidya
Email: miron.lila@caidya.com

Roger Boutin
VP, Marketing aziendale, Caidya
Email: roger.boutin@caidya.com

Industry:

Caidya

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Contatti per gli investitori e i media:

M iron Lila
Direttore dello sviluppo aziendale, Caidya
Email: miron.lila@caidya.com

Roger Boutin
VP, Marketing aziendale, Caidya
Email: roger.boutin@caidya.com

More News From Caidya

Riassunto: Caidya nomina Michael Clay al ruolo di COO: guiderà l'eccellenza operativa e promuoverà lo sviluppo clinico multiregionale

RALEIGH, Carolina del Nord--(BUSINESS WIRE)--Caidya, importante CRO globale di medie dimensioni focalizzata sull'accelerazione dello sviluppo clinico per conto delle case biofarmaceutiche innovative, oggi annuncia la nomina di Michael Clay a direttore operativo (COO). Clay dirigerà le attività globali di distribuzione operativa, il modello di coinvolgimento dei clienti e la strategia di esecuzione di Caidya, oltre a consolidare ulteriormente le capacità dell'azienda al servizio di innovativi sp...
Back to Newsroom