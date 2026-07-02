Microsoft (微軟)獲Sisvel Wi-Fi 多模式專利池許可

盧森堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Microsoft 已成為Sisvel Wi-Fi 多​模式專利池的被許可方。這家美國電腦及軟體巨擘成為最新一家取得該計畫所涵蓋標準必要專利授權的大​​型企業。

透過簽訂許可授權協議，Microsoft 加入ASUS (華碩)、Hewlett Packard Enterprise (慧與科技) 及Sony Group Corporation (索尼集團) 等已取得授權的企業之列。Huawei (華為)、Panasonic (松下)、Philips (飛利浦)和ZTE (中興通訊)同時為被許可方及專利池授權方；其他授權人包括KPN (荷兰皇家电信)、 Mitsubishi Electric (三菱電機)、Orange (法國電信)、Aegis 11（Sisvel旗下子公司）、SK Telecom (韓國 SK 電信) 及Wilus。

Sisvel Wi-Fi 多​​模式專利池涵蓋Wi-Fi 6 和Wi-Fi 7 技術，為企業提供了一種高效途徑，以取得現時及未來所需的Wi-Fi 標準必要專利權。該專利池於2026年1月正式推出，作為Sisvel Wi-Fi 6 專利池的後續計畫。在該計畫運作的三年間，Sisvel與40家公司達成了許可協議，當中包括Acer (宏碁)、Netgear (網件公司)、Cisco (思科)和HP (惠普)。

Sisvel 許可總監兼法律及商務顧問Alex Debski 表示：「我們熱烈歡迎Microsoft 成為Sisvel Wi-Fi 多​​模式專利池的被許可方。儘管談判過程時有時頗具挑戰性，但始終保持著友好及具建設性的氛圍。我們非常感謝Microsoft 團隊在整個過程中所展現出的積極態度。」

Sisvel智慧財產權長Heath Hoglund表示：「Microsoft 以友好協商方式加入專利池，再次有力印證了市場對Wi-Fi多​​模式專利池所提供的授權方案及費率的認可。我祝賀所有參與者所展現的專業精神與能力。該計畫目前正在迅速發展，我期待在不久將來歡迎更多被許可方加入。」

關於 Sisvel

Sisvel 堅信協作、獨創和效率的重要性，以彌合專利所有者和希望獲得其技術者的需求。在複雜且不斷發展的市場中，我們的指導原則是通過制定和實施靈活、容易獲取的商業解決方案，創造一個公平的競爭環境。

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