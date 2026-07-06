Ampowr y el Ministerio de aldeas de Indonesia firman un acuerdo para electrificar comunidades que carecen de suministro eléctrico estable

YAKARTA, Indonesia--(BUSINESS WIRE)--Ampowr ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio de aldeas y desarrollo de regiones desfavorecidas de Indonesia (Kemendes PDT) para llevar electricidad limpia y estable a las aldeas con poco o ningún suministro eléctrico. El acuerdo se firmó en Yakarta entre el secretario general Taufik Madjid y la filial indonesia de Ampowr, PT Ampowr IES Indonesia, aprovechando la presencia comercial que la empresa ya tiene en la ciudad.

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