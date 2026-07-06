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Ampowr y el Ministerio de aldeas de Indonesia firman un acuerdo para electrificar comunidades que carecen de suministro eléctrico estable

Un proyecto piloto en cuatro pueblos sienta las bases para ampliar la iniciativa a hasta 300 pueblos, mediante la transferencia de la tecnología de Ampowr en materia de energía solar, almacenamiento y gestión energética, con el fin de mejorar la educación, la sanidad, la producción alimentaria y las empresas rurales.

original Secretary General (Sekjen) of the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions (Kemendes PDT), Taufik Madjid, signed a Memorandum of Understanding with Ampowr Co-CEO, Eric van Honk.

Secretary General (Sekjen) of the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions (Kemendes PDT), Taufik Madjid, signed a Memorandum of Understanding with Ampowr Co-CEO, Eric van Honk.

YAKARTA, Indonesia--(BUSINESS WIRE)--Ampowr ha firmado un acuerdo de colaboración con el Ministerio de aldeas y desarrollo de regiones desfavorecidas de Indonesia (Kemendes PDT) para llevar electricidad limpia y estable a las aldeas con poco o ningún suministro eléctrico. El acuerdo se firmó en Yakarta entre el secretario general Taufik Madjid y la filial indonesia de Ampowr, PT Ampowr IES Indonesia, aprovechando la presencia comercial que la empresa ya tiene en la ciudad.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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