Ampowr en het Indonesische Ministerie van Dorpen ondertekenen een overeenkomst om gemeenschappen zonder betrouwbare stroomvoorziening aan elektriciteit te helpen

JAKARTA, Indonesië--(BUSINESS WIRE)--Ampowr heeft een intentieverklaring ondertekend met het Indonesische Ministerie van Dorpen en Ontwikkeling van Achtergestelde Regio’s (Kemendes PDT) voor het leveren van betrouwbare, schone elektriciteit aan dorpen met weinig of geen stroomvoorziening. De overeenkomst werd in Jakarta ondertekend door secretaris-generaal Taufik Madjid en de Indonesische dochteronderneming van Ampowr, PT Ampowr IES Indonesia. Het contract bouwt voort op de bestaande verkoopactiviteiten van het bedrijf in de stad.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.