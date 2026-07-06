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Ampowr en het Indonesische Ministerie van Dorpen ondertekenen een overeenkomst om gemeenschappen zonder betrouwbare stroomvoorziening aan elektriciteit te helpen

Een proefproject in vier dorpen vormt de eerste stap op een gefaseerd traject dat tot wel 300 dorpen omvat. Ampowr zet zijn technologie op het gebied van zonne-energie, energieopslag en energiebeheer in ter ondersteuning van onderwijs, gezondheidszorg, voedselproductie en ondernemerschap op het platteland.

original Secretary General (Sekjen) of the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions (Kemendes PDT), Taufik Madjid, signed a Memorandum of Understanding with Ampowr Co-CEO, Eric van Honk.

Secretary General (Sekjen) of the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions (Kemendes PDT), Taufik Madjid, signed a Memorandum of Understanding with Ampowr Co-CEO, Eric van Honk.

JAKARTA, Indonesië--(BUSINESS WIRE)--Ampowr heeft een intentieverklaring ondertekend met het Indonesische Ministerie van Dorpen en Ontwikkeling van Achtergestelde Regio’s (Kemendes PDT) voor het leveren van betrouwbare, schone elektriciteit aan dorpen met weinig of geen stroomvoorziening. De overeenkomst werd in Jakarta ondertekend door secretaris-generaal Taufik Madjid en de Indonesische dochteronderneming van Ampowr, PT Ampowr IES Indonesia. Het contract bouwt voort op de bestaande verkoopactiviteiten van het bedrijf in de stad.

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Contact voor de media: Peter Westerink, Copywriter · p.westerink@ampowr.com · ampowr.com

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Ampowr

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Contacts

Contact voor de media: Peter Westerink, Copywriter · p.westerink@ampowr.com · ampowr.com

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