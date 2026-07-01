Corpay Cross-Border nommée partenaire officiel mondial de Fever pour le marché des changes

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE : CPAY), leader mondial des paiements d’entreprise, a annoncé aujourd’hui que sa division Cross-Border a conclu un accord avec Fever, une plateforme mondiale de premier plan dédiée à la découverte de spectacles live et à la billetterie. Cette plateforme est spécialisée dans les expériences immersives, les concerts aux chandelles et les événements interactifs éphémères. Conformément à cet accord, Corpay devient le partenaire officiel exclusif de Fever pour les opérations de change internationales.

Grâce à ce partenariat, les opérations mondiales de Fever en Amérique du Nord, au Mexique, au Royaume-Uni, dans la zone EMEA et en Asie-Pacifique pourront profiter des solutions innovantes de Corpay Cross-Border et mieux gérer ainsi leur exposition aux risques de change liés aux activités commerciales quotidiennes.

« Fever incarne l'avenir des spectacles live et des technologies de billetterie événementielle à l'échelle mondiale. C'est un honneur pour nous d'être nommés leur partenaire officiel exclusif pour les opérations de change », a déclaré Brad Loder, CMO de Corpay Cross-Border Solutions. « Ce partenariat renforce notre position de leader dans les solutions de paiement d'entreprise et de gestion du risque de change dans le secteur des spectacles live, tout en élargissant notre programme de partenariat international à la billetterie événementielle. Nous nous réjouissons d'accompagner Fever dans la poursuite de son développement international. »

« Nos activités s'étendant sur plus de 50 pays, Fever doit impérativement gérer efficacement ses opérations de change pour soutenir sa croissance continue. Corpay nous apporte l'expertise et l'envergure nécessaires pour optimiser nos opérations de change à mesure que nous nous développons à l'international et continuons d'offrir à des millions de personnes des expériences live inoubliables partout dans le monde », a déclaré Raúl Lara, CFO de Fever.

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos de Fever

Fever est la première plateforme technologique mondiale de découverte culturelle et de spectacles live. L'année dernière, elle a permis à plus de 100 millions de personnes de vivre des expériences exceptionnelles dans plus de 40 pays. Avec pour mission de démocratiser l'accès à la culture et aux loisirs, Fever invite ses utilisateurs à profiter d'expériences et d'événements uniques (expositions immersives, événements sportifs, spectacles interactifs, concerts, festivals), tout en fournissant à ses partenaires les données et les technologies nécessaires au développement et à l'élargissement de nouvelles expériences à travers le monde.

* Dans le présent document, « Corpay » désigne principalement la division transfrontalière de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des entreprises membres de Corpay Cross-Border est accessible ici : https://www.corpay.com/compliance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.