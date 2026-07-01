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Caidya kondigt een strategische combinatie aan met Simbec-Orion om een brug te slaan tussen vroegtijdige onderzoeksresultaten en wereldwijde klinische uitvoering

RALEIGH, N.C. & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Caidya kondigde vandaag een strategische combinatie aan met Simbec-Orion bedoeld om de kloof te dichten tussen vroegtijdige onderzoeksresultaten en wereldwijde klinische uitvoering. De combinatie van Caidya en Simbec-Orion creëert een gedifferentieerd gespecialiseerd klinisch CRO-platform dat programma's mogelijk maakt om op schaal te komen, waarbij focus, snelheid en verantwoordelijkheid behouden blijven.

Deze strategische combinatie brengt complementaire krachten samen om een meer complete ontwikkelingspartner voor innovatieve biofarmabedrijven te creëren. Met gevestigde activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent, APAC en China, biedt de gecombineerde organisatie aanzienlijke expertise- en uitvoeringscapaciteiten in de belangrijkste regio's.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Investeerders- en mediacontact:

Miron Lila
Chief Corporate Development Officer, Caidya
E-mail: miron.lila@caidya.com

Roger Boutin
VP bedrijfsmarketing, Caidya
E-mail: roger.boutin@caidya.com

Industry:

Caidya

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Contacts

Investeerders- en mediacontact:

Miron Lila
Chief Corporate Development Officer, Caidya
E-mail: miron.lila@caidya.com

Roger Boutin
VP bedrijfsmarketing, Caidya
E-mail: roger.boutin@caidya.com

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